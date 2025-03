Marvel sufrió dos filtraciones clave: Spider-Man 4 y The Fantastic Four quedaron expuestas

El estudio cinematográfico Marvel Studios quedó expuesto tras dos nuevas filtraciones y ahora fue el turno de Spider-Man 4 y The Fantastic Four: First Steps , dos películas que parecen claves para el futuro del UCM .

Por otro lado, anticipó que el villano más esperado de Los 4 Fantásticos va a ser más que un pequeño cameo: "Galactus tendrá más tiempo en pantalla en The Fantastic Four: First Steps que Red Hulk en Captain America: Brave New World". Si bien esto parece ser un dato alentador, lo cierto es que el gigante rojo no estuvo mucho en la cuarta película de Capitán América.

Spider-Man 4 The Fantastic Four: First Steps Spider-Man 4 y The Fantastic Four: First Steps son dos estrenos muy esperados por los fans. Marvel Studios

A la espera de más novedades, es importante recordar que The Fantastic Four: First Steps se estrena en cines el 24 de julio de 2025, mientras que Spider-Man 4 hará lo propio el 23 o 30 de julio de 2026. Por eso, la segunda producción aún está en preproducción y esto no hace más que dejarla en un escenario sensible por la reciente revelación sobre Sadie Sink.

Sadie Sink confirmó su llegada a Marvel para Spider-Man 4: "Es muy emocionante..."

La actriz estadounidense Sadie Sink habló por primera vez sobre su llegada a Spider-Man 4 y luego de lo que fue la inesperada filtración que sufrió Marvel Studios, algo que expuso una parte clave de la esperada película.