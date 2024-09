Estrella de Hollywood confirmó su regreso a Marvel Studios: de quién se trata

La actriz estadounidense Elizabeth Olsen confirmó su interés por volver a Marvel Studios como Wanda Maximoff/Scarlet Witch y llenó de ilusión a los fanáticos con la posibilidad de volver a verla en la serie Agatha All Along .

En diálogo con el programa The Juice with Sean Munsanje de la radio FM104 de Irlanda, Elizabeth Olsen brindó una entrevista junto a Carrie Coon en el marco del estreno de la película His Three Daughters. Cerca del final de la charla, el conductor aprovechó para preguntarle por su posible regreso a Marvel Studios y la intérprete de Wanda Maximoff llenó de ilusión a los fanáticos.

Con respecto a sus planes a futuro como la Bruja Escarlata, la actriz confesó: "Es un personaje al que me encanta volver cuando hay una manera de utilizarla bien y creo que he tenido suerte de que cuando empecé me usaron bien en Age of Ultron". Así, abrió totalmente la ventana ante un más que posible regreso en la próxima serie de Disney+.

De igual manera, Olsen señaló: "Después, creo que no sabían bien qué hacer conmigo... Y luego pudieron utilizar bien al personaje de maneras interesantes para contar historias de formas que aún no lo habían hecho". Con esto, hizo referencia a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde fue la principal villana de la película.

Para finalizar, la actriz volvió a hacer énfasis en su respuesta principal: "Y entonces, si hay una buena manera de utilizarla, siempre estaré feliz de volver, si eso tiene sentido". Todo esto no hizo más que llenar de ilusión a los fans de Marvel con la posibilidad de verla de nuevo en Agatha All Along y enfrentándose a la protagonista de esta serie.

