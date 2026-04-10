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Martín Fierro de la Moda 2025: quiénes son los nominados

Telefe y APTRA revelaron los nombres de las ternas para la gala que se llevará a cabo el domingo 26 de abril con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

¿Quiénes son las y los nominados?

¿Quiénes son las y los nominados?

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La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y Telefe publicaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025 que se entregarán el domingo 26 de abril en una gala que estará conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora Mazza, estuvieron presentes en el programa A la Barbarossa y contaron en detalle las ternas que habrá en la ceremonia y los nombres de los famosos y profesionales que podrían recibir los galardones.

Martín Fierro

Conductoras como Juana Viale, Teté Coustarot, Mirtha Legrand y actrices como Griselda Siciliani y Julieta Zylberberg están nominadas. Mientras que, nombres como Ángel de Brito, Mario Pegolini y actores como Benjamín Vicuña y Leonardo Sbaraglia también.

Además, hay secciones disruptivas como mejor estilo femenino y masculino en streaming para poder darle una importancia adicional a los canales principales como lo son Olga, Luzu TV y Telefe.

Nominados y nominadas para los premios Martín Fierro de la Moda 2025

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

  • Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando con Juana)
  • Teté Coustarot (Argentina de Película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

  • Vero Lozano (Cortá por Lozano)
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor estilo en conducción masculina

  • Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
  • Iván de Pineda (Pasapalabra)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel de Brito (LAM)
  • Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)

Mejor estilo panelista femenina

  • Sol Pérez (Gran Hermano)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor estilo panelista masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP)
  • Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Actriz con mejor estilo en ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Monna Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en big show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
  • Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo masculino en big show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor diseñador/a de moda femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora
  • Sebastián Raimondi

Mejor maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

  • Max Jara
  • Mauro Max de Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor estilista

  • Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzi (Negra Negra)

Mejor influencer de moda

  • Zaira Nara
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor estilo femenino en streaming

  • Momi Giardina (Telefe – Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilo masculino en streaming

  • Santi Talledo (Telefe – Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo en redes

  • Carolina Pampita Ardohain
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot
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