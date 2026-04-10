Martín Fierro de la Moda 2025: quiénes son los nominados Telefe y APTRA revelaron los nombres de las ternas para la gala que se llevará a cabo el domingo 26 de abril con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. + Seguir en







¿Quiénes son las y los nominados? Redes sociales

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y Telefe publicaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025 que se entregarán el domingo 26 de abril en una gala que estará conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora Mazza, estuvieron presentes en el programa A la Barbarossa y contaron en detalle las ternas que habrá en la ceremonia y los nombres de los famosos y profesionales que podrían recibir los galardones.

Martín Fierro Conductoras como Juana Viale, Teté Coustarot, Mirtha Legrand y actrices como Griselda Siciliani y Julieta Zylberberg están nominadas. Mientras que, nombres como Ángel de Brito, Mario Pegolini y actores como Benjamín Vicuña y Leonardo Sbaraglia también.

Además, hay secciones disruptivas como mejor estilo femenino y masculino en streaming para poder darle una importancia adicional a los canales principales como lo son Olga, Luzu TV y Telefe.

Nominados y nominadas para los premios Martín Fierro de la Moda 2025 Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal