Martín Fierro de la Moda 2025: quiénes son los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y Telefe publicaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025 que se entregarán el domingo 26 de abril en una gala que estará conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza.
El presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora Mazza, estuvieron presentes en el programa A la Barbarossa y contaron en detalle las ternas que habrá en la ceremonia y los nombres de los famosos y profesionales que podrían recibir los galardones.
Conductoras como Juana Viale, Teté Coustarot, Mirtha Legrand y actrices como Griselda Siciliani y Julieta Zylberberg están nominadas. Mientras que, nombres como Ángel de Brito, Mario Pegolini y actores como Benjamín Vicuña y Leonardo Sbaraglia también.
Además, hay secciones disruptivas como mejor estilo femenino y masculino en streaming para poder darle una importancia adicional a los canales principales como lo son Olga, Luzu TV y Telefe.
Nominados y nominadas para los premios Martín Fierro de la Moda 2025
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
Juana Viale (Almorzando con Juana)
Teté Coustarot (Argentina de Película)
Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Yanina Latorre (SQP)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor estilo en conducción masculina
Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
Iván de Pineda (Pasapalabra)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel de Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)
Mejor estilo panelista femenina
Sol Pérez (Gran Hermano)
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor estilo panelista masculino
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (DDM)
Lizardo Ponce (SQP)
Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Actriz con mejor estilo en ficción
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Monna Antonópulos (Menem)
Julieta Zylberberg (Yiya)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con mejor estilo en ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en big show
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo masculino en big show
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a de moda femenina
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor diseñador de moda masculina
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
Mejor maquillador/a
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
Max Jara
Mauro Max de Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
Mejor estilista
Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)