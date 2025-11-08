Flor Peña festejó su cumpleaños en el Caribe en familia y con un insólito "hackeo·" de sus redes La actriz argentina celebró sus 51 años acompañada de sus hijos, su marido y su mamá en un lugar paradisíaco a puro baile, risas y hasta un divertido "hackeo" por parte de sus amigos.







Flor Peña celebra sus 51 años

La actriz Florencia Peña celebró sus 51 años en las playas de República Dominicana junto a su familia, un festejo que la llevó a una emotiva reflexión en Instagram donde aseguró sentirse "invencible" con los suyos. Aunque el cariño familiar fue el eje central de su aniversario, la celebración tuvo un giro inesperado con un sorpresivo "hackeo" de su cuenta orquestado por sus amigos, quienes expusieron anécdotas privadas y fotos y videos sin filtros.

La reconocida actriz Florencia Peña celebró sus 51 años en las playas de República Dominicana. Su marido, Ramiro Ponce de León, sus tres hijos y su madre estuvieron presentes en el viaje. La celebración incluyó una noche especial frente al mar con un brindis a la luz de la luna y un paseo en barco a la isla Saona, donde la fiesta fue a puro cuarteto y mucho meneo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florencia Pena (@flor_de_p) La comediante, que tuvo mucho éxito en Buenos Aires con la obra Pretty Woman, se tomó un descanso fuera del país antes de la temporada en Mar del Plata. Sus amigos, que no se olvidaron de un nuevo aniversario de su natalicio, simularon un "hackeo" de su perfil de Instagram para dedicarle un saludo brutalmente honesto y divertido. Una serie de fotos y videos inéditos que no tenían filtros, retoques ni su aprobación previa, sorprendieron tanto a "Flor" como a sus seguidores.

El mensaje expuso, con humor e ironía, el lado más genuino y espontáneo al que ya nos tiene acostumbrados la actriz. El poseo mostró algunas de sus manías y contradicciones. La publicación cerró con un guiño cómplice y tres deseos directos para Peña: que evite mirarse tanto al espejo, que respire en las fotos de playa y que abandone la costumbre de posar en punta de pie.

Finalmente, tras la sorpresa, la actriz compartió una emotiva reflexión en su propio posteo y aseguró que compartir su vida con su familia es el "mejor regalo" y que se siente "invencible" con ellos. De esta manera, celebró su aniversario en el Caribe, recargando energías de cara a la exigente temporada teatral que se viene.

https://www.instagram.com/p/DQvYZ87DgYL/?utm_source=ig_web_copy_link