IR A
IR A

Flor Peña festejó su cumpleaños en el Caribe en familia y con un insólito "hackeo·" de sus redes

La actriz argentina celebró sus 51 años acompañada de sus hijos, su marido y su mamá en un lugar paradisíaco a puro baile, risas y hasta un divertido "hackeo" por parte de sus amigos.

Flor Peña celebra sus 51 años

Flor Peña celebra sus 51 años

La actriz Florencia Peña celebró sus 51 años en las playas de República Dominicana junto a su familia, un festejo que la llevó a una emotiva reflexión en Instagram donde aseguró sentirse "invencible" con los suyos. Aunque el cariño familiar fue el eje central de su aniversario, la celebración tuvo un giro inesperado con un sorpresivo "hackeo" de su cuenta orquestado por sus amigos, quienes expusieron anécdotas privadas y fotos y videos sin filtros.

Flor Peña junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, de vacaciones en el Caribe
Te puede interesar:

Las vacaciones en familia de Flor Peña en el Caribe: "Los mejores viajes siempre son juntos"

La reconocida actriz Florencia Peña celebró sus 51 años en las playas de República Dominicana. Su marido, Ramiro Ponce de León, sus tres hijos y su madre estuvieron presentes en el viaje. La celebración incluyó una noche especial frente al mar con un brindis a la luz de la luna y un paseo en barco a la isla Saona, donde la fiesta fue a puro cuarteto y mucho meneo.

Embed

La comediante, que tuvo mucho éxito en Buenos Aires con la obra Pretty Woman, se tomó un descanso fuera del país antes de la temporada en Mar del Plata. Sus amigos, que no se olvidaron de un nuevo aniversario de su natalicio, simularon un "hackeo" de su perfil de Instagram para dedicarle un saludo brutalmente honesto y divertido. Una serie de fotos y videos inéditos que no tenían filtros, retoques ni su aprobación previa, sorprendieron tanto a "Flor" como a sus seguidores.

El mensaje expuso, con humor e ironía, el lado más genuino y espontáneo al que ya nos tiene acostumbrados la actriz. El poseo mostró algunas de sus manías y contradicciones. La publicación cerró con un guiño cómplice y tres deseos directos para Peña: que evite mirarse tanto al espejo, que respire en las fotos de playa y que abandone la costumbre de posar en punta de pie.

Finalmente, tras la sorpresa, la actriz compartió una emotiva reflexión en su propio posteo y aseguró que compartir su vida con su familia es el "mejor regalo" y que se siente "invencible" con ellos. De esta manera, celebró su aniversario en el Caribe, recargando energías de cara a la exigente temporada teatral que se viene.

https://www.instagram.com/p/DQvYZ87DgYL/?utm_source=ig_web_copy_link

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

sexteto fantasma, una de las mas formaciones mas interesantes del nuevo tango, nominado a los grammy latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

El conductor hizo un anuncio que encantó a sus seguidores.

Impacto en el espectáculo: el anuncio de Ángel de Brito sobre LAM que nadie vio venir

Hace 13 minutos
play
El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.

Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs

Hace 18 minutos
Según el documento, a las empresas contratadas por el ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10 mil inmigrantes a la vez para su localización.

Trump lanzó una convocatoria para que "cazarrecompensas" capturen inmigrantes

Hace 23 minutos
Juan Francisco Trigatti, de 49 años, había sido absuelto en primera instancia, en octubre del año pasado.

Santa Fe: confirman la condena de 12 años a un docente que abusó de 5 nenas en un jardín de infantes

Hace 24 minutos
Flor Peña celebra sus 51 años

Flor Peña festejó su cumpleaños en el Caribe en familia y con un insólito "hackeo·" de sus redes

Hace 44 minutos