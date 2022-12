Luego, la actriz se refirió a su vínculo con Ricky Diotto, su ex: "Yo no quiero decir que está todo mal porque es el padre de mi hija". De esta manera, hizo referencia a Giovanna, la hija de 7 años del ya concluido matrimonio. "Cualquier divorcio es un tsunami habiendo hijos, no importa de qué edad", continuó, dejando así un consejo para quienes estén considerando esta opción.

"Es una separación 'conflictiva'. Quiero creer que vamos a poder llegar a un acuerdo", concluyó al respecto María Fernanda Callejón. Con un divorcio que aún está en trámite, la actriz evidenció que no está en buenos términos con el padre de su hija Giovanna.