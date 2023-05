María Becerra contó cómo llegó a participar en Rápidos y Furiosos X

La artista oriunda de Quilmes se caracteriza por dejar su impronta compositiva en todas las producciones de la que es parte. Le gusta involucrarse en sus temas de una forma muy personal e íntima. Por eso cuenta que aunque le mandaron una propuesta pre hecha para el tema ella no podía dejar de presentar sus ideas: "Yo les mandé mi verso y les gustó tanto que quisieron que la canción la hiciera yo sola. Me mandaron todos los sistemas de la canción, el tema ya estaba escrito, ya estaba producido musicalmente todo, pero bueno, a mí no me gusta cuando la canción ya está hecha, sin desestimar el trabajo de los compositores que son increíbles, a a mí me gusta escribir yo lo que canto".

Periodista: ¿Cómo te sientes siendo parte de este soundtrack de “Rápidos y furiosos X” y de llegar a la internacionalización que da Hollywood?

María Becerra: La verdad es algo increíble. Siendo argentina y poder poner nuestro sello latino no solo yo sino también con mi productor ecuatoriano, además de todos los artistas latinos que están presentes, es dejar una marca en medio de una banda sonora que tiene de todo, tiene portugués, tiene canciones de artistas anglos y siento que realmente es algo muy importante.

P: ¿Cómo llegaste a esto? ¿Tu onda fierrera de “Automático” tuvo algo que ver?

MB: Me llegaron comentarios de que fue por “Automático”, que ellos escucharon el tema, vieron el vídeo y mi onda y me llamaron por ese lado. En principio la canción iba a ser con otras dos artistas. Íbamos a hacer 3, llegó la propuesta y nosotros estábamos en México y había que grabarlo, ya no había mucho tiempo, ellos querían escucharlo, no tenían tanto tiempo para cerrar la canción.

P: ¿Te subirías a un auto con Toretto?

MB: No definitivamente no, no, no. Yo por ahí parece que que me gusta la velocidad a 150 aunque no haya prisa (haciendo un guiño a su tema "Automático"), pero no. Le tengo mucho respeto a la velocidad. Para el cine todo, te actúo y me subo pero en la vida real no.

P: ¿Viste el video en el que Vin Diesel habla sobre vos?

MB: Sí, realmente es un divino. Michelle (Rodríguez) también es muy buena persona, son muy humanos. Todo fluyó de una forma muy normal, era estar como con dos tíos. Michelle, que es latina, me preguntaba por mi familia. Vin Diesel quería que fuera a la avant premiere de Roma y bueno, yo tenía compromisos, pero él quería que vaya a toda costa y que nos juntemos. Nada no se pudo dar, pero entablamos una muy linda relación.

P: Toretto tiene un concepto muy fuerte de la familia en la película ¿Te sentís identificada?

MB: Sí . Creo que es un concepto lindo, el de las familias que uno decide formar. Si bien uno nace con una familia que ya le toca, hay mucha gente que no está cómoda, que no se siente bien en la familia en la que le tocó nacer (...) en la película no se sienten parte de la sociedad, entre ellos se van uniendo. Quizás no tuviste familia, quizás estás solo por ahí por el mundo, pero acá tenés tu familia y me parece lindo también ese concepto de lo que uno elige y forma también.