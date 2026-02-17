Se supo: revelaron el motivo de la fuerte pelea entre Tini, María Becerra y Emilia Los fans en redes sociales especulan con su distanciamiento hace rato, pero fue el streamer Martín Cirio quien echó luz a las teorías y confirmó: "Está todo mal". + Seguir en







Todos los detalles de la pelea entre las artistas argentinas

En medio de las especulaciones, la supuesta pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes volvió al centro de la escena después de que Martín Cirio soltara información explosiva en pleno vivo y dejara en claro que el vínculo entre las artistas estaría completamente roto.

Consultado por sus seguidores sobre la interna que sacude al pop argentino, el streamer no esquivó el tema y jugó al misterio antes de disparar la frase que encendió todas las alarmas: “Podrían estar recontra peleadas… tejes y manejes… está todo mal”.

Uno de los datos más concretos que aportó Cirio tiene que ver con un gesto digital que no pasó desapercibido: María Becerra dejó de seguir a Emilia en redes sociales. “Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso… el tiempo me terminó dando la razón”, lanzó..

Según el streamer, la tensión no se limitaría a estas tres figuras, sino que también atravesaría a buena parte del ambiente musical. Incluso mencionó cruces y distancias que involucrarían a otros artistas de primera línea, como Duki y Cazzu, aunque admitió no tener certezas sobre esos vínculos. “Eran como hermanos y ahora no hablan más”, resumió, dejando entrever un clima espeso detrás de escena.

De hecho, durante las últimas horas circuló un video donde ella cuenta cuando casi la dejan afuera del show del puertorriqueño. "A él le habían dicho que yo no estaba", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/2023511664499585490&partner=&hide_thread=false Cazzu recordó en su momento cuando la quisieron sabotear del show de Bad Bunny : "Me parecía raro porque estaban todos los chocos; a él le habían dicho que yo no estaba".



Entonces, quizás de ahí viene la pica con Duki? pic.twitter.com/TThrjtOkvK — bad girl (@xcjlsj) February 16, 2026 Las versiones que circulan apuntan a traiciones profesionales, conflictos con equipos de baile y viejos rencores personales. En ese entramado aparecen decisiones laborales que habrían molestado a Tini y vínculos del pasado que María Becerra no habría perdonado, entre ellos el nombre de Rusherking. “Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas… esa cosa de ‘soy chica de pueblo, soy de Nogoyá’, pero es más viva que todas juntas”, disparó, el streamer.