Marcó un récord de relaciones en la casa de Gran Hermano y confesó: "Me olvidé de las cámaras"

Gran Hermano es un reality y un universo que siempre dan que hablar, en los últimos días una exparticipante salió hablar sobre el récord de relaciones que tuvo dentro de la casa . "Me olvidé de las cámaras", aseguró.

La participante en cuestión es Marian Farjat , quién entró al reality en la edición 2015 conducida por Jorge Rial en América y, por la que salió ganador Francisco Delgado. Si bien, algunos ciclos tienen más popularidad que otros, no siempre los participantes logran mantenerse vigentes hasta la actualidad.

En el caso de Marian Farjat, en los últimos días fue invitada al programa Intrusos, donde recordó su paso por América y Gran Hermano. “Yo tuve sexo la segunda noche. Yo era brava, chicos”, comenzó su explicación la exhermanita, ya que en un principio "tuve una especie de amorío con Nicolás Conte, que era boxeador y ahora desapareció, no sé en qué anda".

Marian Farjat 9-3-24.png

Sin embargo, con el correr de los días explicó que estuvo con "Brian Lanzelotta, pero con nadie más. Y con él tuvimos sexo varias veces porque éramos pareja. Nos pusimos de novios y luego convivimos dos años". Ante la consulta de la conductora del programa, Florencia de la V sobre si le daba "cosa" que estuvieran mirando sus padres, Farjat argumentó "llega un punto en el que te olvidás de las cámaras".

Por último, explicó que "excepto que te digan o veas a la cámara atrás del vidrio, te olvidás. Yo me olvidaba de que estaban la cámaras, no estaba pendiente de eso. Había unas cámaras fijas chiquititas en algunos rincones, pero no les presté atención".