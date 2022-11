Marcelo Tinelli evacuó su departamento en Qatar por una inundación: "Caía agua por todos lados"

“Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mandó a bajar por las escaleras”, escribió el productor televisivo con indignación. En el video, a Marcelo, se lo escucha decir: “Es increíble esto que está pasando. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados, no sé qué pasó. Un desastre. No sé qué hacer. Por suerte Lolo se fue a jugar”.