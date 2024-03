Marcela Kloosterboer posó en la playa con microbikini y camisa que se llevó todas las miradas

La actriz Marcela Kloosterboer realizó una escapada de fin de semana a Cariló y demostró su impecable sentido de la moda con un look que incorporó una microbikini. La también modelo aprovechó los días de sol y playa junto a su familia, compartiendo momentos especiales y capturando la atención de sus seguidores en redes sociales con su estilo único.

En las fotos que compartió desde la costa, optó por un conjunto que mezclaba comodidad y tendencia. Se destacó por llevar una camisa a rayas oversize como vestido playero, añadiendo un toque chic a su look de día .

Marcela Kloosterboer look Instagram

Completó su outfit con shorts blancos que contrastaban perfectamente con una microbikini negra de tamaño reducido, marcando una vez más su habilidad para combinar piezas básicas con elementos de moda.

Marcela Kloosterboer look instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con numerosos seguidores y medios comentando y elogiando las elecciones de moda de Marcela Kloosterboer. Además de sus looks playeros, la actriz también acaparó la atención en un reciente evento en Córdoba, donde se destacó con un vestido en tono nude, anticipando las tendencias de la próxima temporada otoño-invierno 2024. Con cada aparición, no solo confirma su estatus de ícono de estilo, sino que también inspira a sus seguidores con sus audaces y elegantes elecciones de moda.

Marcela Kloosterboer look Instagram

Graciela Alfano volvió a mostrar su fórmula de relax: microbikini estampada mientras aprovecha el mar

Graciela Alfano sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un clip donde se la ve vestida con una microbikini y disfrutando de un día soleado a bordo de un yate. Encima de la embarcación, vistió un traje de baño con un estampado llamativo. La reconocida figura del espectáculo, quien cuenta con más de 950 mil seguidores en su perfil, se mostró relajada y alegre mientras navegaba por aguas cristalinas, capturando la esencia del verano con su elección de vestuario.

En el video, la ex vedette optó por una microbikini de dos piezas, destacándose por su diseño en celeste y blanco que imita el efecto de la acuarela, brindando un aire de frescura.

graciela alfano microbikini Instagram

El traje de baño, compuesto por un corpiño de corte triangular y una bombacha estilo colaless con tiras ajustables, enfatizó su gusto por las tendencias de moda y su capacidad para lucirlas con elegancia. Además, agregó un toque chic a su look con unos grandes lentes de sol negros, complementando perfectamente su outfit playero.

graciela alfano microbikini yate Instagram

La publicación recibió una cálida recepción por parte de sus seguidores, acumulando miles de "me gusta" y cientos de comentarios positivos. Sus fans nuevamente llenaron la sección de comentarios con mensajes de admiración, resaltando su eterna belleza y su estilo impecable. "Relax y disfrute full", escribió en la descripción del video, demostrando una vez más su cercanía con su público y su habilidad para inspirar y entretener a través de las redes sociales.