Graciela Alfano volvió a lucirse con una microbikini negra mientras tomaba sol cerca del mar

Graciela Alfano nuevamente se mostró en un yate con una microbikini negra . De esta manera, la ex vedette sorprendió en sus redes sociales al compartir estas imágenes por medio de un video que subió a su cuenta de Instagram, en donde la siguen cerca de 945 mil fans.

“Cada día un horizonte nuevo, libre de prejuicios y ataduras del pasado, disfrutando cada día en la compañía de quien nos entiende y acepta tal cual somos. ¡A vivir así! Los amo”, escribió en el posteo. El video rápidamente se convirtió en el centro de atención en Instagram, cosechando miles de "me gusta" y comentarios cargados de elogios dedicados a su look. Con su mensaje inspirador sobre vivir libre de prejuicios y disfrutar de la vida al máximo, Graciela Alfano continúa siendo una referencia en el mundo de la moda, imponiendo su estilo y marcando tendencia.

Noelia Marzol sorprendió con una microbikini rayada que promete ser la moda del próximo verano

Noelia Marzol volvió a ser centro de todas las miradas con su última elección de microbikini. La influencer dejó en claro su gusto por la moda y el seguimiento que tiene de las últimas tendencias. Así es que eligió un traje de baño muy utilizado en este verano, el cual vistió con estilo y frescura en su más reciente publicación en redes sociales.

La presentadora eligió para esta ocasión una microbikini de su propia línea, el cual capturó la esencia de la temporada con una paleta de colores pastel y un diseño a rayas que favorece el bronceado veraniego. Esta pieza se perfila como la predilecta para esta época del año, mezclando simplicidad y elegancia.

El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. Con una tendencia hacia lo minimalista, demostró que menos es más cuando se trata de moda de playa.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, con numerosos seguidores expresando su admiración no solo por el look de Marzol sino también por su habilidad para conectar con sus fans. Además, aprovechó la oportunidad para compartir su gusto musical, enlazando su elección de microbikini con el icónico "La Chica de la bikini azul" de Luis Miguel. Esta publicación reforzó su imagen como una figura cercana capaz de marcar tendencia más allá de los escenarios y pantallas.

