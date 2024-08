Mano a mano con Lily Collins, protagonista de Emily in Paris: "Siento que ella y yo compartimos..."

Lily Collins se mostró feliz con el lanzamiento de la cuarta temporada de Emily in Paris.

La actriz británica Lily Collins habló en exclusiva con Barbie Simons para C5N en el marco del lanzamiento de la cuarta temporada de la serie Emily in Paris que presenta Netflix y reveló todas las similitudes que comparte con el personaje que interpreta hace años.

A través de una entrevista virtual, Barbie Simons decidió comenzar por preguntarle a Lily Collins qué es lo que comparte con Emily Cooper, la protagonista de la exitosa serie de Netflix . Al respecto, señaló: "Es una optimista constante y eso es algo que definitivamente siento que compartimos . Ama su trabajo, es ella misma sin miedo a lo que digan y no tiene miedo de tener inseguridades y ser vulnerable ".

Luego, siguiendo este hilo de similitudes con Emily in Paris, la actriz sorprendió al revelar un problema con su hogar: "Definitivamente, mi ducha no funciona bien, es habitual que no tenga agua caliente. Aprendí a respirar a través del frío". Así, hizo referencia al problema típico de su personaje y generó risas en la periodista de C5N.

emily-en-paris-temporada-4-ok.jpg La segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris se estrenará el 12 de septiembre. Netflix

Con respecto a su comprensión del idioma francés, Collins confesó: "Tengo una ventaja muy importante porque crecí hablando francés en el colegio, pero no lo practiqué y perdí un poco la confianza para hablarlo". De esta manera, evidenció que siempre tuvo un hilo rojo que la unía con la serie, aunque nunca lo supo hasta el presente.

Como modo de juego, Simons decidió preguntar cuál sería una posible playlist de tres canciones de su personaje Emily en París. Tras pensarlo por algunos segundos, la británica terminó por elegir las siguientes: "2 Be Loved (Am I Ready) de Lizzo, Illusion de Dua Lipa y Hello de Adele".

Para finalizar, le pidió que imagine un escenario en el que Emily Cooper consigue organizar una cena en París, teniendo la posibilidad de invitar a tres personajes, y con la opción de elegir tanto gente que esté viva como muerta. "Barack Obama, Audrey Hepburn y Tilda Swinton", fue la respuesta de Collins, incluyendo a la actriz fallecida en 1993.

