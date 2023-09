Malena Guinzburg: "Es un prejuicio que el humor hecho por mujeres es para mujeres"

La comediante Malena Guinzburg afirmó explicó que en la industria del entretenimiento "hay un prejuicio y es que el humor hecho por mujeres es para mujeres " y explicó que lo importante " es que el chiste sea bueno, después quién lo diga no importa ",.

Reveló además que descubrió el stand up de la mano de sus compañeros de la radio Metro. "Estaba lleno de standuperos y yo estaba muy perdida, en mi vocación, en mi vida, en todo. Entonces empecé a estudiar, ahí fue bien claro que iba para ese lado", admitió.

Mientras continúa con el éxito del show de stand up "Las Chicas de La Culpa", Guinzburg se animó apostar por su unipersonal "Querido Diario", donde explora distintos momentos de la vida diaria a través del humor y la ironía.

Además, la humorista se animó a hablar sobre su vida privada. "Soy muy buena amante, hago muy buenas tortillas, también estudié como cinco años de danza clásica pero no se nota, no me acuerdo de nada", confesó entre risas.

Para finalizar, la comediante criticó que "hay un prejuicio y es que el humor hecho por mujeres es para mujeres, algo que no pasa con el humor de los hombres".

Entre sus colegas, encuentra este tema como un punto en común a la hora de plantear un espectáculo pero explicó que solamente es necesario "sacar ese prejuicio". "Aunque yo hable de temas más femeninos, como puede ser de la copa menstrual, el hombre se está riendo por lo que estoy diciendo", explicó.

En ese sentido, opinó que l humor no tiene género y "lo importante es que el chiste sea bueno, después quién lo diga me parece que no importa".