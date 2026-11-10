10 de noviembre de 2026 Inicio
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Quién fue Mama Antula, la primera santa de Argentina, que fue mencionada por el papa León XIV en Córdoba

María Antonia de Paz y Figueroa se convirtió en 2024 en la primera canonizada del país, luego de que el papa Francisco autorizara la promulgación del decreto de un milagro atribuido a su intercesión.

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María Antonia de Paz y Figueroa

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula nació en Santiago del Estero en 1739.

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“La Ciudad de Córdoba heredera natural de la primera sede episcopal en Argentina, ha sido tierra de santos. Por sus conventos, iglesias y hospitales, transitaron hombres y mujeres que enamorados de Jesús dieron la vida por el evangelio”, sostuvo en su primer discurso. En esa línea, destacó que ambos son “dos ejemplos que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión sin siquiera conscientes de lo extraordinario de lo que su labor evangelizadora llegaría a ser”.

"Después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y escuchando el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos Santa a la beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa y la inscribimos en el Catálogo de los Santos, estableciendo que en toda la Iglesia sea honrada devotamente entre los santos", proclamó el Papa.

Quién fue Mama Antula, la primera santa de Argentina

María Antonia de Paz y Figueroa, nombre real de Mama Antula nació en Silipica, Santiago del Estero en 1739 e hizo una amplia prédica de la obra jesuítica luego de haber sido expulsada de su casa por a los 15 quince años cuando desafió a su padre al avisarle que no se casaría ni sería monja.

Instalada en el beaterio de los jesuitas, rechazó su apellido, renunció a la riqueza de su familia, adoptó el nombre de María Antonia de San José. “Siendo aún joven, pronto entró en contacto con la espiritualidad ignaciana. En 1745 vistió el hábito de ‘beata’ jesuita mediante la emisión de votos privados y comenzó a llevar vida comunitaria junto a otras consagradas. Bajo la dirección del padre jesuita Gaspar Juárez, se dedicó a la educación de los niños, al cuidado de los enfermos y al socorro de los pobres”, se lee en un portal del Vaticano.

Su nombre de Mama Antula se lo dio el pueblo quechua, ya que era un derivado de su nombre en la lengua que había adoptado. Cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española, escuchó una voz interior que la convocaba a ser la heredera: a sus 36 años, se consideraba hija espiritual de la Compañía de Jesús, pero quería seguir llevando la palabra de dios a través de los ejercicios espirituales del apostolado.

“Ya con 37 años, perseveró en su intención de seguir organizando cursos de Ejercicios Espirituales. Entre 1768 y 1770, los participantes vivieron el tiempo de retiro durante varios días, recibiendo orientación y reflexionando sobre sus vidas. Para este proyecto contó con el pleno consentimiento de su confesor y del Obispo de la ciudad de Santiago del Estero, donde abrió una casa”, describe el Vaticano News la vida de Mama Antula.

Murió el 7 de marzo de 1799 a los 69 años y fue enterrada en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de la calle Bartolomé Mitre de Buenos Aires, luego trasladada a la Basílica de Santo Domingo y finalmente conservada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Buenos Aires. A su muerte se calcula que entre setenta y ochenta mil personas se habían beneficiado de la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.

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