Quién fue el Cura Brochero, el santo argentino que León XIV recordó durante su homilía en Córdoba

El Papa destacó su figura como aquellos hombres que "enamorados de Jesús dieron la vida por el Evangelio". Nacido el 16 de marzo de 1840 en la localidad de Santa Rosa de Río Primero, San José Gabriel del Rosario Brochero fue canonizado en octubre de 2016 por Francisco.

El papa León XIV evocó este martes la figura del Cura Brochero , el primer santo argentino, nacido en Córdoba, que marcó a la iglesia por su trabajo religioso en la provincia. Durante su homilía, el Sumo Pontífice lo recordó como aquellos hombres que "enamorados de Jesús dieron la vida por el Evangelio".

San José Gabriel del Rosario Brochero es el nombre completo del religioso, quien nació el 16 de marzo de 1840 en la localidad de Santa Rosa de Río Primero y falleció el 26 de enero de 1914, a los 73 años.

“La Ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal en Argentina, ha sido tierra de santos. Por sus conventos, iglesias y hospitales, transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el evangelio. En Argentina vivieron hombres y mujeres como el Cura Brochero y Mama Antula” , recordó León.

Desde el altar montado en la Fábrica de Aviones, pidió al más de un millón de fieles presentes hacer una "memoria agradecida" del Cura Brochero. "Fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida ", completó el Sumo Pontífice en medio de los aplausos.

La vida del Cura Brochero estuvo marcada por la austeridad y la cercanía con las costumbres y la forma de vida de los habitantes del campo en la provincia. Su misión principal se desarrolló en la región de Traslasierra (Córdoba), una zona de geografía muy difícil y completamente aislada para sus años. Allí, Brochero recorría miles de kilómetros cruzando las altas cumbres a lomo de su fiel mula para llevar asistencia y fe a los parajes más alejados.

Su trabajo no se limitó a la actividad religiosa. Impulsó la construcción de caminos, escuelas, iglesias, capillas y una casa de ejercicios espirituales que inauguró en 1877. También promovió obras de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, como la llegada del agua corriente y las comunicaciones a distintos sectores de la región.

Por pedido del Vaticano, la reliquia fue trasladada desde la iglesia en Traslasierra para el altar armado especialmente por la ceremonia eucarística en FAdeA. El traslado se realizó mediante un operativo especial destinado a garantizar la protección de la pieza. La cruz fue colocada dentro de un cofre de madera con la misma forma, especialmente preparado para resguardarla durante el recorrido.

León XIV a Córdoba: pintaron un mural del Cura Brochero de 200 metros

Los artistas plásticos Jael Airasca y Ariel Ocampo crearon un impresionante mural de casi 200 metros cuadrados en el distribuidor de El Tropezón, ubicado en el noroeste de la ciudad capital.

La obra fue encargada a los artistas Jael Airasca y Ariel Ocampos para darle una bienvenida artística al Santo Padre, quien ingresará a la capital provincial por el sector de la avenida Circunvalación, que contará con el retrato del Papa junto con la presencia del Cura Brochero.

El mural de 198 metros contará con la imagen en primer plano de León XIV saludando, y delante de él se encuentra la presencia del poncho protector que Córdoba le regalará, un diseño inspirado en el tejido del artesano Eric Rojas, símbolo del abrazo con el que la provincia lo recibe. Detrás, se ve la figura del Cura Brochero montado en su mula, recorriendo el territorio donde llevó salud, educación y asistencia a quienes nadie más llegaba.

"La pintura representa una mirada de apertura y contención, acompañado por el poncho que Córdoba le regalará y la figura de Brochero recorriendo las sierras, símbolo de fe, solidaridad y compromiso con la comunidad", anunciaron desde el Gobierno de Córdoba en un comunicado.