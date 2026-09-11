Luto en Dragon Ball Z: la muerte que conmociona a sus fanáticos Su personaje marcó generaciones gracias a su interpretación. Agregar C5N en









Falleció a los 56 años luego de una larga lucha contra un cáncer cerebral. Redes sociales

Mike McFarland, uno de los actores de doblaje en inglés más reconocidos dentro del mundo del anime, falleció a los 56 años luego de una larga lucha contra un cáncer cerebral. El intérprete estadounidense se ganó el cariño de generaciones enteras de fanáticos gracias a su trabajo en producciones japonesas de gran popularidad, como Dragon Ball Z y One Piece.

A lo largo de su extensa trayectoria, prestó su voz a personajes fundamentales dentro del universo de Dragon Ball, entre esos al Maestro Roshi, uno de los mentores más importantes de Goku y sus compañeros, además de dar vida a Yajirobe. También interpretó a Buggy el Payaso en One Piece, otro de los más queridos dentro de la serie creada por Eiichiro Oda.

La noticia de su fallecimiento generó el lamento de los seguidores del anime como así también dentro de la industria del doblaje. Crunchyroll, una de las principales plataformas vinculadas a la distribución de anime, expresó públicamente sus condolencias y destacó el legado dejado por el intérprete, describiéndolo como un talento excepcional y un buen amigo para muchos de sus compañeros de trabajo, a quien extrañarán profundamente.

Su trabajo permitió que numerosas producciones japonesas llegaran al público de habla inglesa con voces que se volvieron parte de la memoria colectiva de distintas generaciones de espectadores. Por este motivo, su partida representa una pérdida importante tanto para la industria del doblaje como para los fanáticos que crecieron escuchando su voz en algunas de las series más populares del género.

Quién era Mike McFarland Mike McFarland inició su trayectoria profesional en 1997, cuando se convirtió en uno de los primeros actores de doblaje contratados por Funimation Entertainment en Texas. Con el paso de los años, se transformó en una figura clave dentro de la industria del anime, ampliando sus funciones más allá de la actuación de voz para desempeñarse también como productor ejecutivo, director de doblaje y adaptador de guiones en numerosas producciones de la compañía, hoy integrada dentro de Crunchyroll.

Además de sus papeles más recordados en Dragon Ball y One Piece, el intérprete participó en otras producciones reconocidas dentro del género, entre ellas Attack on Titan, donde dio voz a Jean Kirstein, y Fullmetal Alchemist, interpretando a Jean Havoc. Su trabajo también incluyó personajes en series como Psycho-Pass, Lupin III, Case Closed y Heaven's Lost Property, consolidando una carrera diversa dentro del mundo del doblaje japonés. En sus últimos años de actividad, McFarland continuó vinculado activamente al doblaje de nuevas producciones, sumando papeles como Hiroshi Odokawa en Odd Taxi, el Gran Lobo Malo en Date A Live IV y E.G. Mine en Trigun Stampede, demostrando la vigencia de su carrera hasta el final. Sus problemas de salud comenzaron a hacerse públicos en enero de 2025, cuando debió cancelar su participación en la Central Florida Comic Con debido a un tumor cerebral, que posteriormente fue diagnosticado como glioblastoma, un tipo de cáncer particularmente agresivo. Ante esta situación, sus colegas J. Michael Tatum y Brandon McInnis organizaron una campaña de financiación colectiva en GoFundMe para costear un asistente médico a domicilio que le permitiera atravesar el tratamiento con mayor comodidad. Pese a someterse a varias intervenciones quirúrgicas, la enfermedad avanzó hasta provocar su fallecimiento.