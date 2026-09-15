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Luck Ra tomó una fuerte decisión estética después de sufrir burlas en las redes sociales

El cantante cordobés dejó atrás los duros cuestionamientos sobre su imagen e inició un impensado proceso de transformación personal.

El cantante decidió someterse a un cambio estético.

El cantante decidió someterse a un cambio estético.

Redes sociales

Luck Ra volvió a acaparar la atención mediática en medio del revuelo ocasionado por su escandalosa separación de La Joaqui. Sin embargo, en esta oportunidad el foco estuvo puesto en una llamativa resolución sobre su apariencia física, la cual decidió compartir abiertamente con todos sus fanáticos a través de sus plataformas digitales.

Una famosa artista quiere lanzar su carrera en el ámbito público.
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El artista sorprendió a su comunidad al subir una fotografía tomada desde el propio consultorio de su odontólogo, confirmando el inicio de un tratamiento dental. Con una mezcla de entusiasmo e ironía, el músico acompañó la imagen con una frase que resonó de inmediato entre sus seguidores: “Lo lograron, me voy a hacer los dientes”.

La elección de sus palabras no fue casual, ya que durante años la dentadura del referente cuartetero fue objeto recurrente de críticas y burlas en el universo virtual. En más de una ocasión, el propio cordobés había confesado lo mucho que le afectaban dichos ataques, llegando incluso a quebrarse en llanto durante un show al referirse al hostigamiento sufrido por su imagen.

El anuncio representa un giro significativo en la postura del cantante, quien anteriormente afirmaba sentirse a gusto con su estética y negaba cualquier intención de someterse a retoques para complacer a sus detractores. Finalmente, el músico optó por dar un paso al frente con una transformación personal que marca una nueva etapa tras los duros momentos vividos en las redes.

El día que Luck Ra lloró por las burlas físicas que le hacían

Durante su reciente presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche, el cantante cordobés interrumpió el show por unos minutos para realizar un emotivo descargo tras las severas críticas sobre su aspecto recibidas en las semanas previas. Entre lágrimas, el artista expuso el dolor que le provocaron los comentarios malintencionados con una cruda reflexión personal: “Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek”. En esa misma línea, reveló que conserva una pieza dental partida por un accidente en un show en Jujuy por considerarla parte de su historia.

El referente del cuarteto enfatizó que aquellos detalles señalados por otros como supuestos defectos pueden transformarse en un rasgo distintivo de la propia identidad. Lejos de quedarse únicamente en su vivencia personal, el músico aprovechó la multitudinaria convocatoria en el evento patagónico para dirigirse directamente a los niños y jóvenes del auditorio con un concientizador mensaje de autoestima: “Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es”.

Para cerrar su discurso, el intérprete instó a sus fanáticos a no ceder ante las presiones estéticas ni buscar la aceptación ajena a través de cirugías. “No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón”, remarcó ante el aplauso cerrado del público, concluyendo con una frase que resonó con fuerza: “Cada imperfección que ustedes sientan que tienen, en realidad, es su marca personal”.

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