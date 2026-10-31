Seguí en vivo el discurso de Javier Milei en Neuquén

El presidente Javier Milei participa este sábado en Neuquén de la inauguración de un templo evangélico en la capital provincial, perteneciente a la Iglesia Bautista Jesús es Rey, vinculado a una senadora oficialista. Se trata de la segunda visita del jefe de Estado a dicho distrito, ya que a mediados de octubre encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación".
El mandatario llegó a las 17:30 al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde fue recibido por el gobernador local Rolando Figueroa. El acto central se lleva a cabo desde las 19:30 en el edificio ubicado sobre la calle Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén y próximo a la Avenida Mosconi.
La información brindada en las redes oficiales del templo marca que el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora libertaria Nadia Márquez, es quien está a cargo del mismo.
"Con muchísima emoción nos preparamos para inaugurar y consagrar nuestro nuevo auditorio. Un lugar para glorificar a Dios, compartir Su amor y ser de bendición para Neuquén y sus alrededores", señala una publicación reciente en su cuenta de Instagram.