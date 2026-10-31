31 de octubre de 2026 Inicio
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Seguí en vivo el discurso de Javier Milei en Neuquén

El mandatario brinda un discurso en una iglesia evangélica en Neuquén. Es su segunda visita a la provincia, ya que hace poco encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación".

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Milei habla en la inauguración de un templo evangélico.

El presidente Javier Milei participa este sábado en Neuquén de la inauguración de un templo evangélico en la capital provincial, perteneciente a la Iglesia Bautista Jesús es Rey, vinculado a una senadora oficialista. Se trata de la segunda visita del jefe de Estado a dicho distrito, ya que a mediados de octubre encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación".

Javier Milei en Neuquén.
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El mandatario llegó a las 17:30 al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde fue recibido por el gobernador local Rolando Figueroa. El acto central se lleva a cabo desde las 19:30 en el edificio ubicado sobre la calle Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén y próximo a la Avenida Mosconi.

La información brindada en las redes oficiales del templo marca que el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora libertaria Nadia Márquez, es quien está a cargo del mismo.

"Con muchísima emoción nos preparamos para inaugurar y consagrar nuestro nuevo auditorio. Un lugar para glorificar a Dios, compartir Su amor y ser de bendición para Neuquén y sus alrededores", señala una publicación reciente en su cuenta de Instagram.

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