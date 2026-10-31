Seguí en vivo el discurso de Javier Milei en Neuquén El mandatario brinda un discurso en una iglesia evangélica en Neuquén. Es su segunda visita a la provincia, ya que hace poco encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación". Por Agregar C5N en









Milei habla en la inauguración de un templo evangélico.

El presidente Javier Milei participa este sábado en Neuquén de la inauguración de un templo evangélico en la capital provincial, perteneciente a la Iglesia Bautista Jesús es Rey, vinculado a una senadora oficialista. Se trata de la segunda visita del jefe de Estado a dicho distrito, ya que a mediados de octubre encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación".

El mandatario llegó a las 17:30 al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde fue recibido por el gobernador local Rolando Figueroa. El acto central se lleva a cabo desde las 19:30 en el edificio ubicado sobre la calle Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén y próximo a la Avenida Mosconi.

La información brindada en las redes oficiales del templo marca que el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora libertaria Nadia Márquez, es quien está a cargo del mismo.