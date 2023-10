Luciana Salazar recordó una microbikini de hace años que promete ser tendencia para el verano

La foto la muestra luciendo un traje de baño de dos piezas , destacando un corpiño triangular adornado con la bandera de Chile y una bombacha colaless con un diseño ultracavado y detalles de guirnaldas en las tiras. Complementando su look, se ve a la modelo portando una corona y sosteniendo un ramo de flores, añadiendo un toque de celebración a su look.

Luciana Salazar microbikini Instagram

En su publicación, Luciana Salazar escribió: “Te quieren ningunear y vos...”, una frase que refleja su actitud desafiante y segura frente a las críticas. Esta publicación demostró su habilidad para responder a ciertas acusaciones fiel a su estilo, imponiendo su moda y marcando tendencia.

Coti Romero aprovechó el calor para lucirse en microbikini mientras disfrutaba de la pileta

Coti Romero sorprendió vistiendo una microbikini desde su natal Corrientes. Tras su última participación en el Bailando 2023, la ex participante de Gran Hermano y actual figura del popular programa de América decidió tomar un respiro y visitar su tierra natal, aprovechando para compartir con sus fieles seguidores un momento de relax en la pileta y marcar tendencia con su elección de traje de baño.

Durante su estadía en Corrientes, Coti Romero eligió un audaz microbikini off white para disfrutar del sol. El diseño destacó por tener un corpiño con molde triangular con frunces y una parte inferior con una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. A su look le sumó una musculosa color azul Francia, que dejó a la vista parte del conjunto.

Coti Romero microbikini instagram

En las redes sociales, el posteo de la influencer no tardó en llamar la atención. Con un aspecto fresco y natural, mostró su belleza al natural, con el cabello mojado y peinado hacia atrás, con señales de haberse metido a la pileta un rato antes. Las reacciones no se hicieron esperar, con miles de seguidores apreciando su look y felicitándola por su actualidad laboral.