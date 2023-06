Luciana Salazar se fotografió en el espejo con una microbikini verde furor

“Verde que te quiero verde”, escribió Luciana Salazar seguido de un sticker. La modelo nuevamente marcó tendencia con su look y se sumó a la moda de este tipo de traje de baño con uno de los colores más elegidos durante la temporada.

Luciana Salazar Microbikini verde Instagram

Mini short y camisa: así fue el look de Antonela Roccuzzo para ver a Coldplay con Leo Messi

Antonela Roccuzzo fue a ver a Coldplay en Barcelona junto a Leo Messi y marcaron tendencia con los looks que eligieron usar para asistir al show. Mientras Antonela se destacó con un minishort y camisa, Leo Messi eligió un blazer y zapatillas.

La modelo rosarina se mostró con un look casual, cómodo y glamoroso, en donde combinó un conjunto marrón camel de camisa oversized y minishort tiro alto con un top negro escotado con unas bucaneras negras.. En cuanto a complementos eligió su clásica minibag Chanel negra matelasseada, el modelo “Mini Flap Bag” es uno de sus favoritos y se pudo ver en otras fotos que lo tiene en varios colores.

Antonela Roccuzzo Messi Instagram

Lionel Messi también dio que hablar con su look. El mejor futbolista del mundo eligió un conjunto elegante sport de remera blanca clásica, blazer negro y pantalón oversized modelo chupín. A su look lo completó con unas zapatillas blancas deportivas. Luego del show, tanto Antonela Roccuzzo como Leo Messi posaron solos y luego junto a todos los integrantes de la banda: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion. “Noche mágica”, escribió ella en la publicación que ya llegó al medio millón de “me gustas” en esta red social.