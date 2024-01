Lucía de Gran Hermano recibió un comentario homofóbico de una Furiosa y se desató un escándalo

Mientras se encontraba en la cocina con Federico, Rosina, Zoe y Bautista, Lucía los sorprendió al confesarles lo que le dijo Carla: " Ella me admitió que para ella la homosexualidad es antinatural . Es otra generación ...". Este comentario es incluso más grave contra la salteña, ya que es abiertamente lesbiana e incluso está en pareja.

Tras escuchar el intento de justificarla, Zoe no se quiso guardar nada y lanzó: "Pero mi mamá tiene la misma edad que ella y le chupa un huevo, está a favor". Con estas palabras, mostró su claro apoyo para Maidana en medio de esta polémica situación que provocó la Chula.

La última en intervenir fue Rosina, quien también se expresó en contra de la participante con más años de Gran Hermano 2023 tras la eliminación de Isabel. Al respecto, hizo énfasis en lo que le tocó vivir durante la tarde: "Hoy me levanté y me fui porque no aguantaba más las faltas de respeto".

Embed Es que Carla es demasiado cancelable. Ahora dijo que la homosexualidad es antinatural.#GranHermano pic.twitter.com/WkGrSI8a9z — Loskinotos (@Loskinotos) January 9, 2024

