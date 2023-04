Lucas Benvenuto habló de Jey Mammon y reveló que está escribiendo un libro

Lucas Benvenuto Jey Mammon Lucas Benvenuto habló de Jey Mammon tras su vuelta al país. Redes sociales

En cuanto al motivo de su decisión, Benvenuto explicó: "Voy a desaparecer y voy a dedicarme a mi familia, a mis amigos y a mi trabajo, y ayudar a las personas desde el lugar que pueda, pero sin una cámara. Lo más importante de todo es que proyecte, que es algo que me costó mucho y por fin lo estoy logrando".

Por otro lado, hizo mención al lanzamiento de su libro: "Es otro proyecto hermoso y sanador que estoy por emprender si todo sale bien. Siento que escribiendo la última página de ese libro voy a poder cerrar de verdad y pasar la página". Incluso, se mostró feliz por lo que significará una vez que sea público.

"Lo del libro es algo muy personal de hace muchos años ya y va a ser una herramienta que puede ayudar a mucha gente", resaltó emocionado. Y siguiendo con este hilo de proyectos personales, contó que optó por no realizar la película: "Me voy a bajar, porque algo audiovisual donde yo vea como fueron mis abusos y el resto de las personas lo vean me parece demasiado fuerte. Decidí dar un paso al costado por eso, por mi salud mental".

Lucas Benvenuto habló sobre el Bailando 2023, ¿será parte?

El joven también se tomó un momento para hablar de su supuesto arribo al Bailando 2023: "Me llegaron comentarios de que yo quería estar en el Bailando y no sé dónde lo sacaron. Sería imposible para mí eso, yo tengo una misión en mi vida en mi escuela de patinaje y tengo un gran compromiso con las chicas. La escuela para mí siempre es lo primero, y no hay propuesta que valga para dejar eso".

Marcelo Tinelli Lucas Benvenuto Marcelo Tinelli estaría interesado en sumar a Lucas Benvenuto para el Bailando 2023. Redes sociales

Por otro lado, hizo mención a las críticas de la gente: "Sería muy juzgado, aunque tengo un apoyo enorme de la sociedad, pero sé que sería juzgado. Sí sería otra forma de hacer llegar mi palabra, y mostrar como los sobrevivientes a esto podemos sonreír. Podría usarlo para llevar más adelante mi palabra y podría difundir más la ley". De esta manera, se mostró abierto a la posibilidad únicamente por la chance de llegar a más gente.

"No voy a estar en el Bailando, ¿pero qué tendría de malo que estuviera? Sería otra forma de alzar la voz y de demostrar que una víctima puede ser feliz y puede bailar", continuó. Con todo esto, Lucas Benvenuto busca dejar en claro que los que sufrieron de abusos pueden continuar con sus vidas.

Para finalizar, el joven expresó: "Yo sé que es un rumor, pero si me lo proponen de verdad, tal vez lo pensaría un poco más y tendría que charlar todo muy bien, pero no me dedico a esto, no soy una persona del medio, lo usaría para concientizar más".