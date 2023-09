Tras el auspicioso debut de Bailando 2023 , con internas en el jurado y regresos icónicos como el de Charlotte Caniggia , se confirmó una baja, que se suma a la de Flor Vigna y su pareja . Este domingo, Lourdes Sánchez anunció en Buena Tarde, por la pantalla de C5N, que no estará el lunes en la pista presentada por Marcelo Tinelli. "Lamentablemente no voy a poder bailar" , expresó.

Si bien no quiso ahondar en el motivo de su ausencia en el programa, Sánchez reveló que "se trata de algo de salud".

Sin embargo, esto no implica su salida del concurso. "No quiero hablar mucho del tema porque un poquito me angustia, pero ojalá que llegue a bailar el jueves", adelantó, sobre la posibilidad de estar presente y no perderse esta ronda del certamen.

Su compañera de conducción en Buena Tarde, Julieta Camaño, la animó: "Vamos a apuntar al jueves. Mientras tanto, diviértanse, porque cuando llegue Lourdes, va a romper la pista".

Video: filtraron la coreografía de Romina Uhrig para el Bailando 2023

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, sufrió la filtración de un video que muestra una parte de la coreografía preparada para presentar en el primer ritmo y perdió toda la sorpresa.

"Voy de lunes a viernes, 3 o 4 horas. Estamos a full con mi equipo y feliz por el equipo que tengo. No sabés lo que son, son un amor, una paciencia. Estoy feliz, muy contenta", expresó en diálogo con Pronto, quienes mostraron el video.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRevista_PRONTO%2Fstatus%2F1699928760110154239&partner=&hide_thread=false Así se prepara Romina Uhrig con su bailarín para debutar en el Bailando. Esta tarde lo dio todo en un gimnasio en el que, a veces, se cruza con Coty Romero. pic.twitter.com/447sqhtpic — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) September 7, 2023

Bailando 2023: un participante se descompuso luego de la gala y terminó en el hospital

La exigencia de los participantes del Bailando 2023 para recordar la coreografía y lograr un buen puntaje del jurado lleva a que practiquen a diario y no puedan descansar. Es por eso que, luego de la participación en el certamen, Tomás Holder tuvo que acudir al hospital porque se sentía mal.

“Se sintió un poco mal así que se fue a la guardia de la Clínica La Trinidad y nada, no le pasa nada, lo mandaron a hacer reposo porque está con exceso de cansancio”, expresó De Brito. Y completó la información Maite Peñoñori y contó que había pasado muchas horas sin comer.