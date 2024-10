Los últimos días de Liam Payne en Buenos Aires: una trágica despedida

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liam Payne Argentina (@liampayneargentinaa)

El 2 de octubre, llegó la primera cita musical de su estadía con el concierto de Niall Horan en el Movistar Arena. Horan, quien estaba en medio de una gira promocionando su nuevo álbum The Show. Desde uno de los palcos del estadio, el cantante fue capturado disfrutando del espectáculo, bailando y compartiendo momentos con los fanáticos que lo reconocieron.

El evento fue un verdadero espectáculo, con Horan interpretando hits que hicieron vibrar al público. Sin embargo, la presencia de Liam generó controversia en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusaron de intentar "robarle el spotlight" a su excompañero. En un gesto que evidenció su amistad, después del recital, ambos artistas compartieron una selfie, una imagen que Liam subió a su cuenta de Snapchat, simbolizando el fuerte vínculo que los une desde sus días en One Direction.

La semana de Liam en Buenos Aires no se limitó solo al reencuentro con Horan. El 6 de octubre, asistió al concierto de Paul McCartney en el Estadio de River, parte de su gira Got Back Tour. El exbeatle ofreció un recital memorable que atrajo a miles de fans, y Liam no se perdió la oportunidad de disfrutar de la música de uno de sus ídolos. Kate mostró el palco privado desde el que vieron el recital y una foto de Liam camino al concierto, que él mismo comentó en redes sociales.

Durante su estadía, Liam y Kate aprovecharon para explorar la cultura argentina. En sus publicaciones, Kate los mostró disfrutando de la gastronomía local, destacando los platos que probaban en distintos restaurantes. "Siempre comiendo rico", bromeó en uno de sus videos en lo que parecía ser una casa de campo. La pareja fue vista paseando por los emblemáticos barrios de Buenos Aires, capturando la esencia de la ciudad.

A pesar de los momentos felices que compartieron, la sombra de la salud de Liam siempre estuvo presente. Tras haber cancelado su gira por problemas médicos, los últimos posteos en snapchat lo mostraban disfrutando con su pareja en la ciudad.

El 16 de octubre, el destino dio un giro inesperado cuando se conoció la noticia de que el artista había caído desde el tercer piso de un hotel en Palermo. La noticia impactó no solo a sus fanáticos argentinos, sino a la comunidad musical global

La muerte de Liam Payne generó una ola de condolencias en redes sociales, donde sus fans y colegas expresaron su dolor y sorpresa. El artista, conocido por su carisma y talento, dejó un legado musical que perdurará en la memoria colectiva. Desde sus inicios con One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, donde cosechó éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life, hasta su carrera en solitario con sencillos como Strip That Down, Liam siempre fue un ícono para muchos.

A lo largo de su carrera, Payne había experimentado no solo éxitos, sino también desafíos personales, incluyendo luchas con la salud mental y física.

Su música seguirá resonando en quíenes lo admiraron, y su legado vivirá a través de las melodías que dejó atrás. La historia de Liam Payne es un capítulo en la vasta narrativa de la música, y aunque su voz se haya apagado, su espíritu creativo y su impacto en la cultura pop será recordado por todos sus seguidores.