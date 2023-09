Los Rolling Stones presentaron "Angry", el primer adelanto de su nuevo disco

"No publicaríamos esto ahora si realmente no nos gustara. No queríamos hacer un disco cualquiera y publicarlo. Dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara a nosotros mismos. Puede que a la gente le guste, a otra puede que no, pero hay que decirlo: estamos muy contentos con él", aseguró Jagger.

"Cuando un cantante quiere hacer un disco, lo grabás, porque nunca sabés cuándo vas a conseguirlo de nuevo", bromeó Richards. "Entonces, cuando Mick me dijo: 'Quiero hacer un disco', yo dije: 'Vamos'". Por su parte, Wood reveló que el tema Sweet Sounds of Heaven es una colaboración con Lady Gaga.

Aunque la mayoría de los temas cuentan con Steve Jordan en la batería, la banda anunció que dos de ellos fueron grabados en 2019 con la participación de Charlie Watts, quien falleció en 2021. "Desde que Charlie se fue, ha sido diferente, él es el número cuatro. Por supuesto que lo extrañamos", sostuvo Richards.

The Rolling Stones - Angry (Official Video)

El video de Angry que se estrenó este jueves es protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, estrella de las series White Lotus y Euphoria, quien aseguró que trabajar con los Rolling Stones fue "lo más grande que jamás haya existido".

En las imágenes, Sweeney canta y baila a bordo de un convertible que recorre el icónico Sunset Boulevard de Los Ángeles. Al costado del camino van apareciendo carteles que representan diferentes eras de la banda interpretando el nuevo tema.

Rolling Stones LIVE in conversation with Jimmy Fallon

La lista de temas de "Hackney Diamonds", el nuevo disco de los Rolling Stones