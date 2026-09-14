14 de septiembre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro supera por primera vez a Lula en un sondeo ante una eventual segunda vuelta

Una encuesta de la firma Quaest reveló que el candidato ultraderechista alcanza un 42% de intención de voto frente al 40% del actual mandatario en un hipotético balotaje. En la primera vuelta de octubre, el presidente mantiene su ventaja inicial.

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Lula da Silva / Flávio Bolsonaro

Lula da Silva / Flávio Bolsonaro

El candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro superó por primera vez a Luiz Inácio Lula da Silva en un sondeo para una eventual segunda vuelta en las elecciones de octubre.

La cumbre se realizó en la ciudad de Rovaniemi, en Finlandia.
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La encuesta de la firma Quaest, un trabajo contratado por O Globo y TV Globo, otorga al hijo del expresidente Jair Bolsonaro un 42% de intención de voto, mientras que Lula alcanza el 40%.

Para la primera vuelta, pautada para el 4 de octubre, el panorama es diferente. Lula lidera con un 36% de la intención de voto contra el 31% de Bolsonaro. Esta diferencia de cinco puntos representa una caída de dos puntos en relación con otro estudio de la misma consultora publicado la semana pasada.

El postulante ultraderechista acortó la distancia con el mandatario durante las últimas semanas hasta ubicarse al frente en el escenario de balotaje. Esta segunda instancia electoral se concretará si ningún candidato supera el 50% de los sufragios en la primera votación.

La recolección de datos ocurrió en un clima político tenso por las revelaciones del caso de corrupción del Banco Master. Este escándalo salpica a políticos y jueces, y desató una crisis inédita en el Tribunal Supremo de Brasil.

El escenario polarizado deja a los demás aspirantes muy lejos de los líderes. El psicólogo y escritor Augusto Cury aparece en tercer lugar con un 7%. El sondeo incluyó entrevistas a 2.004 electores en todo el país entre el 10 y el 13 de septiembre, con un nivel de confianza del 95%.

El caso del Banco Master desató una crisis en las altas esferas del poder de Brasil

La causa judicial que rodea al Banco Master sacudió la escena política de Brasil al sacar a la luz una compleja trama de supuestos desvíos financieros e influencias indebidas que salpica tanto a aliados del oficialismo como al entorno familiar de los Bolsonaro.

El escándalo tomó mayor impulso luego de que la justicia levantara el secreto de sumario sobre el caso, en momentos en que el exdueño de la entidad bancaria, Daniel Vorcaro, busca negociar un acuerdo de delación premiada con los investigadores.

El alcance del proceso derivó en fuertes fricciones institucionales que golpean de lleno a las máximas autoridades judiciales y de seguridad del país. La filtración de las indagatorias provocó duras acusaciones cruzadas y choques de jurisdicción entre los integrantes del Tribunal Supremo, al tiempo que generó tensiones directas con los mandos de la Policía Federal en medio del desarrollo de la contienda electoral.

La dimensión del problema abarca a todos los sectores políticos, ya que las pesquisas descubrieron reuniones fuera de agenda, transferencias sospechosas de dinero y negociaciones paralelas. Con señalamientos cruzados que salpican al gobierno de Lula, a la oposición y a la propia magistratura, la causa se consolidó como un factor imprevisto que altera el tramo final de la carrera hacia la presidencia.

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