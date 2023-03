Lollapalooza Día 1: del regreso de Tan Biónica a la primera vez de Drake en Argentina

La nueva edición del Lollapalooza 2023 empezó con una fecha sold out con Rosalía y Drake como headliners de la grilla. Celebrado en el Hipódromo de San Isidro, contó con un line up nacional e internacional de renombre donde resaltaban artistas como Álvaro Díaz, Villano Antillano, Dante Spinetta, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Trueno y Chano

Uno de los artistas nacionales más convocantes del line up del Lollapalooza 2023 fue Trueno , el oriundo de la Boca que viene girando con su último disco Bien o Mal, se presentó la noche del viernes frente a 50 mil personas.

En los últimos años y sobre todo con el lanzamiento de su más reciente disco, Trueno se ha alzado como un músico con conciencia social que en sus canciones sale de las letras plásticas típicas de la escena musical actual, y levanta la voz para visibilizar los malestares e injusticias que se viven en la región.

Trueno Lolla Camila Alonso Suarez

Así uno de los momentos más emotivos de la noche fue su interpretación de Argentina y Tierra Santa, pero fue con Fuck El Police que mostró su lado más incendiario “nos dicen cabeza negra, todos saben quien somos” reza la canción que fue acompañada de visuales de violencia policial, palabras del artista sobre las víctimas de la dictadura y las injusticias del sistema actual para cerrar el tema incentivando al público a hacer el “fuck you” a la policía.

Además, Trueno también pasó por éxitos como Dance Crip y Mamichula, canción que interpretaba con Nicki Nicole y que, después de los rumores de su separación, el público vive de una manera más sensible.

Trueno Camila Alonso Suarez

LOLLAPALOOZA_ALONSOSUAREZCAMILAEDITADOdsc00977.jpg

Chano anunció "La última noche mágica"

Chano pasó de estar internado en terapia intensiva a una vuelta épica sobre los escenarios. Eligió el Lollapalooza 2023 para tener un regreso inolvidable y reconectar con su público en vivo. Desde temprano miles de presentes se empezaron a agrupar en el escenario FLOW para esperar al cantante quien sorprendió a su público con Amor y Roma, haciendo vibrar a los fans con esa energía de quien se cree invencible ante las turbulencias de la vida.

Con un sonido envolvente pasó por Oración al sol, Play Video, Mecha, Carnavalintro, Naistumichiu y Claramente en acústico. Alrededor de las 20:30 advirtió “quédense porque viene algo histórico” para regalarnos uno de los momentos más emotivos de la fecha al anunciar la “última noche mágica” y el regreso inminente de Tan Biónica “queremos darle ese regalo a la gente”.

LOLLAPALOOZA_ALONSOSUAREZCAMILAEDITADOdsc00875.jpg

Ante la adrenalina del público se fue del escenario con un contador que indicaba la vuelta de la banda para todo el piberío. En el cambio de puesta en escena se abrieron las puertas del imaginario biónico y sobre la tarima estaba Chano, ahora lookeado al mejor estilo Tan Biónica y acompañado por su hermano Bambi para tocar Ciudad Mágica, y pasar por temas como Obsesionario en La Mayor y cerrar la noche con La Melodía de Dios.

Así vivimos la primera aparición de Tan Biónica después de 6 años, 10 meses y 27 días de ausencia, y fue como si nunca se hubieran bajado de los escenarios. Chano necesitaba sentir vibrar a su público para revitalizar su energía y el público necesitaba verlo hacer lo que más le gusta sobre la tarima.

Chano Lolla Camila Alonso Suarez

La primera vez de Drake en Argentina

El headliner de la primera fecha del Lollapalooza 2023, Drake, abrió su show con Sicko Mode, tema en el que colabora con Travis Scott.

“Tengo una larga trayectoria y ya no me quedan muchas ‘primeras veces de cosas’, pero estoy feliz de decir que esta ‘es mi primera vez en Argentina’”, así Drake decidió hacer un tributo a su trayectoria artística para aquellos fans que los siguen desde sus orígenes y que, al ser su debut en el país, nunca habían tenido la oportunidad de ver los temas de sus inicios en vivo. Así que su performance se basó en revivir los temas old school y pasar por pocas canciones nuevas de su repertorio.

Drake Lolla Camila Alonso Suarez

Sin banda de apoyo y mano a mano con el público, Drake presentó una puesta en escena característica del género y supo mostrar conexión con sus fanáticos al entonar Muchachos y dejar que los asistentes mostraran su fanatismo por la Scaloneta.

Lo escuchamos cantar en español al tocar Mía, tema que sacó con Bad Bunny en 2018 y que puso a corear al predio del escenario FLOW. Además tocó God's Plan y Work pero sorprendió a los fanáticos al irse del escenario sin despedirse y 30 minutos antes de lo planeado, además que no permitió que su presentación saliera en vivo en la transmisión de Flow.

LOLLAPALOOZA_ALONSOSUAREZCAMILAEDITADOdsc01245.jpg

Rosalía: la "Motomami" rompe esquemas

Rosalía, una de las artistas internacionales más importantes de la grilla se presentó este viernes en la primera fecha del Lollapalooza 2023. Con el show minimalista con el que trae su Motomami World Tour aterrizó en Buenos Aires, luego de que el año pasado nos visitara dentro de la misma gira en el Movistar Arena.

Rosalía genera un código con sus fans. Quienes le rinden tributo a la motomami no sólo se visten para la ocasión sino que también se meten en el universo conceptual que la artista propone conociendo sus movimientos tanto arriba como abajo del escenario.

Rosalia Lolla Camila Alonso Suarez

La española que abrió con Saoko, y repasó todos los grandes éxitos de su carrera, tocó por primera vez en vivo en la Argentina Despechá, una de sus canciones más populares, versionando el final del tema con beats electrónicos y pasando del merengue dominicano, base característica del single, a una versión industrial más compleja, característica de finales de los 70 principios de los 80, donde los sonidos transgresivos eran parte de la esencia de la contracultura. Algo muy propio de Rosalía, quien siempre está no solo experimentando sino también reinventando su sonidos y modernizando la forma de consumo en la industria musical.

Rosalia Lolla Camila Alonso Suarez

La catalana no se detiene ante ninguna adversidad técnica, al sentarse en el piano a cantar Hentai el instrumento no la convenció “este pedal está mal. Cuando lo arreglen cantaré” dijo ante un público consciente de su versatilidad, por lo que no tardaron en pedirle que interprete la canción “a capela” y la motomami cumplió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MoluscoTV Clips (@moluscotv.clips)

Pero, si bien la artista dio un performance de primer nivel, no fue posible generar un ida y vuelta con el público por las quejas de sonido de aquellos que veían el show en la parte de atrás. “No se escucha”, era el reclamo de los presentes a los organizadores del festival.