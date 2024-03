Lollapalooza Argentina: del punk rock dosmilero al perreo moderno

Con un line up mixeado entre la nostalgia y el hype de artistas del momento, se presentaron en el Hipódromo de San Isidro Blink-182, YSY-A, The Offspring, Miranda, Sam Smith, Sza, Limp Bizkit y Feid en una fiesta musical que duró tres días y que ya lleva 9 ediciones en su haber.

"Primero, gracias. Segundo, Francia", dijo Mark Hoppus el líder de la banda con un chiste que seguramente se guardó durante el tiempo que esperó por conocer al público local. La banda se ganó la simpatía de los presentes, mostrándonos las palabras que aprendieron en español, con el humor desfachatado que los caracteriza. Repasaron éxitos de su carrera como First Date, All the Small Things, Miss You y The Rock Show con su debut en el país, también presentaron One More Time, el disco que corona su reunión.

Pero Blink no fue el único grupo que hizo guiños a la cultura de nuestro país. Arcade Fire, banda de indie rock presentó un cover de Gracias a la vida de la emblemática cantautora argentina Mercedes Sosa, los canadienses volvieron a ser parte de la edición local del festival diez años después. Se subieron al escenario Samsung para arrancar con Age of Anxiety II (Rabbit Hole) y deleitaron al público con un recorrido completo por sus distintas etapas con la vigencia y conexión intactas, además de un perfomance con el líder de la banda entregandose al público mientras tocaba la guitarra. Todo con la insignia de rockstars y responsables de la reinvención del rock alternativo de los 2000 que los habilita.

PH: Camila Alonso Suárez





Otro de los platos fuertes del día fue The Offspring, que mientras caía la noche del Hipódromo de San Isidro dio cátedra de punk- rock en un show que arrancó bien arriba con un pogo al ritmo de “Keep Em Separated" y tuvo al público saltando de principio a fin, y Diplo le puso el broche de oro a la noche con una pista encendida y colmada de energía.

Grupo Frontera ofreció una dosis de autenticidad con el regional mexicano, mientras que el español SAIKO satisfizo los gustos de los aficionados al reguetón y al trap. Peces Raros fusionó el rock con la electrónica, explorando una nueva frontera musical, y Mariano Mellino, reconocido como uno de los DJs más destacados de la escena nacional, se encargó de llevar a los asistentes por un viaje sonoro progresivo.

PH: Camila Alonso Suárez

La representación nacional siguió de la mano del contundente show de YSY-A, que para iniciar su actuación se presentó con una banda de tango y cantó temas como Traje unos Tangos, teniendo presente a su Buenos Aires querido y haciendo tributo a las influencias musicales rio platenses. Además pasó por temas de su más reciente álbum, El After del After, así como éxitos de los inicios de su carrera hasta alcanzar el estrellato como una de las figuras principales del trap argentino. Los pogos de YSY - A, son a todo o nada, no es gratuito que se haya apoderado del término "ysysmo", y que su público esté a la altura de la energía del artista en el escenario.

PH: Camila Alonso Suárez

Pero, momento. Durante varios días estuvimos debatiendo que significaba que en la imagen del Line UP del festival, aperciera: Ca/riel y Paco Amoroso en un Jacuzzi y significaba exactamente eso. Irreverentes como de costumbre, volvieron a aparecer juntos en un escenario después de casi un año. Creativos y camaleónicos, fueron sin dudas uno de los highlights del día, donde aprovecharon su espacio en el festival para literalmente bañarse en un Jacuzzi mientras el público escuchaba su nueva producción Baño María, disco que verá la luz recién el próximo mes de abril. En una fiesta sobre el escenario, con un performance teatral y minimalista al mismo tiempo, el duo de artistas, sorprendió con una intervención artística diferente.

El día 2 por el Hipódromo de San Isidro pasaron más de 100 músicos (fueron más de 40 shows los de esta segunda jornada), Fiel a su espíritu diverso, el segundo día del Lollapalooza Argentina contó con artistas de los más variados géneros musicales, con SZA, Sam Smith, Above & Beyond, The Driver Era, Timmy Trumpet, Phoenix, Omar Apollo, Robleis, Jungle y Miranda! al frente de una grilla sobrada de talento. Más de 12 horas de música, 40 shows, debuts en Argentina, reencuentros y anuncios sorpresa. Miranda aprovechó el escenario Samsung para contar que se presentaran en el Movistar Arena el 20 y 21 de junio.

Poco después de las ocho de la tarde, los integrantes de Phoenix, procedentes de Francia, tomaron el escenario Flow, siendo una de las bandas emblemáticas que han moldeado el sonido del indie rock desde principios de los años 2000 hasta la actualidad. Luego, Robleis atrajo a los aficionados a la música pop latina con éxitos como "Una Noche Más" y "Loro", su colaboración con Miranda!. Alrededor de las nueve, se desataron gritos de emoción por el debut en Argentina del astro del pop Sam Smith, conocido por poseer una de las voces más distintivas en la escena musical y por ofrecer uno de los shows más disruptivos de la actualidad y con su presentación de Unholy demostró porque es uno de los pilares de la reinvención del pop de la década.

Para los amantes del rock, llegó el turno de The Driver Era, la banda conformada por los hermanos Ross Lynch y Rocky Lynch, de la que además participa en el bajo Riker Lynch (otro de los hermanos), comenzó su set con Get Off My Phone, su poderoso último single que generó el clima perfecto para las que vendrían después. Feel you now, Take me away o Afterglow fueron acompañadas por un público muy efusivo que no dejó de demostrar el cariño hacia la banda.

Pasadas las 22 horas, SZA cautivó a una multitud de seguidores con su exquisita fusión de R&B, neo soul y hip hop en lo que fue su primera presentación en Argentina, brindando así la excusa perfecta para recorrer toda su trayectoria musical. Con palabras en español y una coreografía con la bandera nacional en medio de su hit Kiss me more.

El tercer día del Lollapalooza Argentina, trajo artistas que abarcaron desde el rock hasta el hip-hop, pasando por el pop, el indie y la electrónica. Artistas internacionales como FEID, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, Meduza, Zhu, King Gizzard & the Lizard Wizard, entre muchos otros, ofrecieron actuaciones memorables que hicieron vibrar al público.

Lolla2024_CAMILAALONSOSUAREZ_-23.jpg

Por su parte, el talento argentino también brilló con luz propia. Bandas como El Zar, Bandalos Chinos demostró por qué es una de las bandas más escuchadas del panorama nacional con un show plagado de hits, Alejo Isaak quien convocó a los amantes del RKT, así como solistas como Mat Alba y Fermin, demostraron el enorme potencial y la diversidad de la escena musical del país.

También estuvo presente entre los locales FMK, quién no tuvo miedo en emocionarse antes de tocar Perdóname, el tema que lo catapultó al éxito y, al encontrarse ante miles de personas en un escenario tan importante, no dudó en dedicarle unas palabras a su público entre lágrimas y emotividad. Tuvo el gesto de invitar a Emanero, en uno de los momentos climax de la tarde, interpretaron Bandido y Atorrante, y fueron recibidos con entusiasmo y aplausos, mostrando el aprecio del público local por su talento nacional.

Lolla2024_CAMILAALONSOSUAREZ_-14.jpg

Una vez que la noche se apoderó de Buenos Aires, Thirty Seconds to Mars irrumpió con la presencia escenica que caracteriza a Jared Leto y a su banda de rock alternativo teatral donde también está Shannon Leto con Matt Wachter. Durante la interpretación The Kill, el líder de la banda subió al escenario a Patricio Sardelli de Airbag para tocar la guitarra con en medio de este éxito.

Lolla2024_CAMILAALONSOSUAREZ_-24.jpg



Pero, el momento más inesperado del show fue cuando Paulo Londra subió al escenario para arengar al público junto a Leto y a le enseñó a decir en español "campeones del mundo", al mismo tiempo que eligieron personas del público para subirlas en el cierre de la presentación.



A las 21 horas, Limp Bizkit tomó el Samsung Stage y enloqueció al público con su característico rap rock y nu metal, generando una leal respuesta de sus seguidores que vinieron de todas partes del mundo a vivir la experiencia del pogo masivo made in Limp Bizkit. Fred Durst, líder de la banda, mantiene la voz intacta a como lo recordamos los crecidos al ritmo de My Generation, Nookie y Rolling con la misma energía dura y solida, pero electificante que lo caracteriza y acompañado de la formación original, además de repasar los clásicos de su trayectoria sorprendieron con el cover de Rage Against the Machine, Killing in the name. Fue un viaje en el tiempo con la energía revitalizante de sentir el espíritu de los adolescentes dos mileros poseyendo los cuerpos treintañeros presentes en el día 3.

Lolla2024_CAMILAALONSOSUAREZ_-26.jpg

No podía faltar el espacio para el perreo y es así como llegó el headliner más sonado de la música urbana actual. Irrumpió en el escenario con un despliegue de drones que armaban diferentes imágenes para darle una potencia interactiva al show. Hacían la bandera nacional, los logos del FERXXO, los anteojos que los carcterizan y la sonrisa caricaturesca de la que se ha apropiado. Sin duda, el mejor despliegue visual de todo el festival.

Con toda su presentación conceptual y llevando al público al baile cadencioso del reggaetón, haciéndolos corear sus éxitos, incluyendo Yandel 150, Classy 101, LUNA y las canciones de su álbum FERXXOCALIPSIS de 2023 cerró con fuegos artificiales y ante más de 100 mil personas su show en la novena edición del Lollapalooza Argentina.

Esta celebración se consolida como uno de los eventos musicales más importantes del país y de la región. Desde sus humildes comienzos hasta su presente glorioso, el festival ha evolucionado y crecido, pero su espíritu de celebración y diversidad musical sigue siendo el mismo.