"Lo habrás imaginado" y la odisea de estrenar en cuarentena

La cuarentena obligatoria lleva a que el estreno del 16 de abril se dé exclusivamente a través de la plataforma Cine.ar. Sobre esta y otras aristas hablamos en RatingCero.com con Victoria Chaya Miranda, su directora.

Lo Habrás Imaginado - Trailer Oficial

¿Cómo surgió el proyecto de “Lo habrás imaginado”?

- Comencé a descubrir a través de charlas privadas múltiples abusos intrafamiliares escondidos en los corazones de mujeres de diferentes edades, clases sociales y ocupación. Luego descubrí que la trata de niños involucra a la mayoría de fronteras del mundo, que atraviesa la historia política argentina, y que es un negocio millonario. Investigué muchos años, desde el 2012 aproximadamente. Asistí a congresos contra las mafias en Argentina en varias oportunidades, he hablado profundamente con diputados y diputadas de todos los partidos, especialistas en combatir la trata de personas, algunos especializados en el tráfico de pornografía infantil. Mis últimas entrevistas fueron a investigadores ex-Side y personas involucradas en Investigación para el Estado. Lamento comunicar que ‘Lo Habrás Imaginado’ está mucho más cerca de la realidad de lo que parece. De hecho el personaje que interpreta Mario Pasik está basado en un famoso caso argentino de una persona que militaba contra la pedofilia, escribía libros de derechos humanos y detrás de sus fundaciones tenía una red de pedofilia. Varios personajes de ´Lo Habrás Imaginado’ son la ficcionalización o dramatización de casos reales de la política argentina. Sentí que hacer la peli no era una elección, era algo que tenía que hacer.

¿A qué se debe la elección del nombre de la película?

- El nombre de la película se debe a que todas las víctimas de abuso intrafamiliar con las que dialogué, cuando le contaron en algún momento a alguien cercano "x me hizo esto" recibían esa frase de manera repetitiva y mortal: "No puede ser, lo imaginaste...Lo Habrás Imaginado, eso no paso". Eso sucede porque detrás de un abuso intrafamiliar, hay una cadena de abusos intrafamiliares de generaciones anteriores que nadie denuncio o que se mantiene en silencio.

¿Cómo va a ser el estreno, dado que el 16/4 estaremos en plena cuarentena?

- El estreno será en ‘Cine.ar estrenos’. Toda persona residente en Argentina puede ingresar y registrarse gratis en la plataforma, buscar a partir del jueves "Lo Habrás Imaginado", pagar 30 pesos por única vez que es lo que sale la entrada online y verla. En nuestras redes @lohabrasimaginado (Instagram) anunciaremos sorteos, citas en Instagram Live para debatir de la peli con los actores, anuncios también en Facebook. Haremos un ida y vuelta en cuarentena. Nunca pensé que estrenaría la peli en estas circunstancias, pero creo que hay que adaptarse a estos momentos. En unos meses nos reencontraremos en las salas de cine.

¿Qué sensaciones tenés frente a este contexto, tanto en lo que hace al estreno de tu película en particular y la situación de la industria en general?

- Creo que cada largometraje tiene que hacer el recorrido que como producto se merece. Creo que “Lo Habrás Imaginado” se merece amplia visibilización, por su calidad, contenido e ideología. Como siempre, el espectador es el que tiene la última palabra. Con respecto a la industria estamos en terapia intensiva desde hace años debido al retraso de pagos, el no cumplimiento de la cuota de pantalla, la difícil relación con los exhibidores, la falta de políticas tributarias más abundantes. Debemos replantear toda nuestra ley de cine y de fomento a nuevas tecnologías recursos y presupuestos, y esta tarea es de carácter urgente.

¿Tienen pensado hacer un “segundo estreno” al estilo más tradicional una vez que pase toda la situación del coronavirus?

- Claro que sí, esta película merece brindis y abrazo. Estoy orgullosa de los artistas y técnicos que me acompañaron... Esta peli está llena de creatividad y es gracias a ellos y su talento. Nos merecemos abrazarnos. Este estreno online, es un gran peloteo con el público, que nos dará un panorama de los que tienen la última palabra: les espectadores.

¿Te genera una preocupación especial en cuanto a la recaudación el estrenar una película en forma solamente online, en comparativa con un estreno en épocas normales?

- El estreno en salas vendrá más adelante. Creo que el asunto financiero es tan grave a nivel mundial que pensar en eso me deja fuera del contexto extraordinario que estamos viviendo. Este largometraje por su género, se puede encontrar con el público de diferentes maneras.