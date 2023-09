Lionel Messi atraviesa un angustiante momento familiar: "No pudo viajar"

La entrevista de Lionel Messi con Olga reveló cuestiones íntimas del futbolista que no se conocían, pero en off the récord le contó sobre un angustiante momento familiar que atraviesa y él lo contó al aire. Tiene que ver con su mascota Hulk que actualmente se encuentra en Barcelona.

messijpg.jpg Una nueva foto de Hulk, el perro de Messi, revolucionó las redes sociales

Se trata del perro gigante que tiene la familia Messi y está en la casa que tienen en Cataluña y cada poco tiempo, tanto Lionel como algún otro miembro de su familia, viajan a España para acompañarlo a hacer los controles requeridos, pero vive con empleados.

El animal no pudo viajar a Miami, ciudad donde residen actualmente por los compromisos futbolísticos, y se quedará en su casa en Europa de manera definitiva.

La reacción de Antonela Rocuzzo que asustó a Migue Granados luego de su entrevista a Lionel Messi

Migue Granados, tras realizarle la nota a Lionel Messi en Olga desde Miami, reveló una inesperada actitud por parte de Antonela Roccuzzo.

Luego de una charla extensa en la que el ‘10’ habló de todo, incluyendo las ganas de volver a ser papá, el humorista contó que tras publicar la nota, la empresaria comenzó a seguirlo en Instagram.

Lionel Messi Migue Granados Captura de pantalla

“Anto (Roccuzzo) me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, dijo durante su programa de streaming.

Además, dio detalles sobre su look durante la entrevista y comentó que “estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”.