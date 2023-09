Messi habló sobre los próximos objetivos con la Selección y de su presencia en el Mundial 2026

Al mismo tiempo, La Pulga explicó que después de esa competencia evaluará “día a día” para definir su futuro, que tampoco tiene definido para el día después de su retiro del fútbol.

Durante la entrevista con Migue Granados, para su canal de YouTube Olga, Messi aseguró que “ahora tengo el objetivo de jugar la próxima Copa América, que cerquita y luego veré”, haciendo referencia al Mundial 2026.

“No sé si llegaré al próximo Mundial. Faltan tres años, y es un día a día. Después de la Copa América se verá, tengo que ver cómo me encuentro y me voy sintiendo. Voy viendo día a día cómo me encuentro”, aseguró.

Cuál será el futuro de Lionel Messi después de su retiro del fútbol

En medio de una charla donde se lo vio distendido y hablando de cuestiones más íntimas y familiares, Lionel Messi también se animó a hablar de su pasado por Francia, antes y después del Mundial, sino que también habló de su futuro lejos de las canchas.

El actual jugador de Inter Miami recordó su paso por PSG en el que reconoció que “se dio así, no fue como esperaba”. “Las cosas pasan por algo, no estaba bien, pero me tocó ser campeón del mundo ahí. Tenía que ser así... (Las críticas) Eran entendibles, estaba en el país al que le habíamos ganado la final. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento”, mencionó.

Por otro lado, pensando más allá de su futuro, exBarcelona aseguró que todavía no pensó qué va a hacer cuando deje el futbol, pero aseguró que “tampoco quiero pensar en el siguiente paso. Ya di un gran paso en dejar Europa”.

“Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta y si bien tengo responsabilidades y objetivos no deja de hacer algo que hice de chico y que disfruto haciéndolo. Me gusta estar con chicos, enseñar, ser director deportivo”, se sinceró.