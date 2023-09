Ya instalado en Miami, Lionel Messi no solo disfruta de su gran presente en Inter Miami , donde ya ganó un título y la semana que viene va a en busca de otro, sino que también del día a día en la nueva ciudad y su familia.

Durante la reciente entrevista con Migue Granados para OLGA, el capitán de la Selección argentina no solo habló de la Selección, sino también de su familia y volvió a reconocer la idea de agrandar la familia junto a Antonela Roccuzzo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704866506733953241&partner=&hide_thread=false Se viene la nena? Migue le dio unas recomendaciones. pic.twitter.com/MFpFDy7sh6 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

El rosarino, padre de Thiago, Mateo y Ciro, manifestó su voluntad de convertirse en padre por cuarta vez. “¿Cerraste la fábrica, no?”, le preguntó el humorista a lo que el futbolista no dudó en responder: “Y…, no sé”.

De manera sorpresiva y rápido con la respuesta, el conductor de Soñé que volaba lanzó: “Pará amigo, te van a comer la herencia con toda, son 4… ¿Un bebé de nuevo?”. Sin embargo, en medio de risas reconoció que “le gustaría”. “No estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena”, sentenció con firmeza.

El rol de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo como padres

Respecto de la paternidad, el capitán de la Selección argentina y actual jugador de Inter Miami cree “ser un buen padre”. “Creo que estoy e intento inculcarle a mis hijos los valores que me inculcaron a mí. Seguir esa línea. Soy buen padre porque mis viejos fueron buenos padres. Soy como soy por lo que aprendí de chico. También por el club donde crecí también… Los valores de Barcelona son muy marcados”, reconoció.

Respecto a las distintas personalidades de sus hijos los describió a Thiago como “más reservado, juega y baja la cabeza”. En cambio, Mateo “hace un gol y mira para los costados, hace gestitos, levanta los brazos”, mientas que Ciro “también es más callado”.

messi familia antonela roccuzzo Instagram

Mientras que sobre el rol de la empresaria en la familia aseguró que “es buena madre”: “La admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo. A Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo, no para y habla. Ciro es más reservado también, cuenta, pero no de él, habla de los demás”.