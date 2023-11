Lil Troca: "Mi pasión por el rap empezó cuando falleció mi papá"

Afirmó que "quería que este proyecto fuera bien propio y que sirviera para los shows en vivo por eso no hice colaboraciones. En Loyalty hablo de mi vida, de mis vivencias en el barrio, en la calle, mis experiencias con el amor..."

Una de las grandes sorpresas de este proyecto es que no hay ninguna participación de otros artistas, a diferencia de lo que los fanáticos esperaban teniendo en cuenta su amistad con C.R.O, Franky Style y su hermandad con Homer. "La lealtad en este disco es conmigo mísmo, con mí música, con mis valores. Poder representar lo que soy, un chico de barrio que pudo salir adelante. Quiero que el disco suene en el show, que la gente se vuelva loca. Lo hice pensando en presentarlo en vivo y crear momentos de pogo, momentos reflexivos. Quiero que suene en la calle, en el barrio, donde sonamos nosotros".

Hoy en día, Troca consiguió un nivel de fama inusitado que hace eco en su ciudad natal. Al respecto, comentó: "Sigo siendo un pibe de barrio a pesar de la exposición. Cuando vuelvo a Cutral Co hay dos tipos de persona: los que me conocen de chiquito mantienen el mismo trato familiar, pero los que me conocen de vista si toman un poco de distancia, me piden fotos".

En diálogo con C5N, relató la anécdota más impactante que tiene con uno de sus seguidores "Fue hace poco. Salimos del Vorterix de mi hermano y me encontré con un pibe que era re fanático de la MDB, nuestra crew, y tenía las siglas tatuadas en el cuello. Me saqué una foto con él y estaba súper entusiasmado. Me quise subir al Uber y se empezó a pelear con el conductor para que no me vaya. El chofer obvio que se fue, fue horrible pero igual lo quiero. Le doy las gracias por bancarnos tanto".

Lil Troca se presentará como telonero de C.R.O en su gira Luna Llena Tour por Mendoza, Córdoba, Montevideo y Buenos Aires, y luego dará su primer show unipersonal en La Trastienda el próximo 29 de noviembre en el cual también invitará a sus colegas: Lucho SSJ, Franux, Falke y Bardero$.