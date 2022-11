Laurita Fernández habló sobre su nuevo noviazgo y reveló que quiere tener hijos

"Él es muy familiero y, casualmente, conoce a mi familia de chico . Mi tío tenía un puesto de diarios y él le robaba los diarios a mi tío porque no tenía para pagarle. Quería estudiar periodismo, entonces le leía los diarios y no se los pagaba . Mi tío se acordaba 'el de los pelos'", comenzó la conductora de Bienvenidos a bordo en Socios del espectáculo.

En cuanto a la maternidad, Laurita Fernández reveló: "Obvio que tengo ganas de ser mamá. No ya, sí me imaginé siendo mamá de grande, no sé por qué. No me imagino ahora, pero si es verdad que a medida que fueron pasando los años, me fui encontrando con eso de 'sí, me gustaría', capaz me preguntabas hace 4 años te decía que no, que todavía no pensaba en eso".

Laurita Fernández y Peluca: "Tenemos ganas de ser papás" La confesión inesperada en Socios

Sobre su primera salida con Claudio Brusca, la conductora contó: "La primera vez que me invitó a salir le dije 'no, no da', pero re quería". Esto fue porque trabajan juntos y sintió que estaba mezclando dos aspectos de su vida que prefiere tener separados, según sus palabras.

Por último, Laurita Fernández aseguró: "Me gusta que no es un tipo quedado, que siempre está buscando más. Está bueno que él me entiende, pero igual no hacemos lo mismo".