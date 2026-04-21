21 de abril de 2026 Inicio
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Falleció José Mastellone, último heredero directo de La Serenísima, días después de vender la empresa

La partida del empresario coincide con el cierre de la etapa familiar al frente de la emblemática compañía láctea, tras su reciente venta total a los grupos Arcor y Danone. Mantuvo su actividad en el complejo industrial de General Rodríguez hasta sus últimos días.

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José Mastellone.

José Mastellone.

José Mastellone, el último hijo con vida del fundador de la histórica empresa láctea La Serenísima, falleció este martes en General Rodríguez. Su deceso coincidió con la venta de la firma a los grupos Arcor y Danone.

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El empresario mantuvo su actividad en el complejo industrial bonaerense hasta sus días finales. En el ámbito corporativo, sus allegados lo llamaban "el último lechero" por su asistencia diaria a la planta y su vínculo con las raíces del negocio.

José integró la conducción de la compañía junto a su hermano Pascual durante décadas. Con su partida, desaparece la segunda generación de la familia que transformó un emprendimiento vecinal en un gigante del consumo masivo.

La noticia se conoció un mes después de la venta del paquete accionario familiar. Esta operación cerró un ciclo de casi 100 años de administración directa por parte de los descendientes de los fundadores.

La Serenísima, una marca que consolidó un liderazgo histórico en el mercado nacional

El origen de la firma se remonta a la década de 1920, con el arribo de Antonino Mastellone al país. El inmigrante italiano inició una pequeña producción de quesos en Junín antes de su traslado definitivo a General Rodríguez.

En 1929, la empresa adoptó el nombre La Serenísima y comenzó una expansión sin precedentes. La implementación de la leche pasteurizada y nuevos sistemas de envasado modernizaron el estándar de calidad en la Argentina.

Tras la muerte del patriarca en 1952, la conducción pasó a manos de sus hijos. A lo largo de los años, las alianzas estratégicas con firmas internacionales facilitaron la escala nacional que la marca sostiene en la actualidad.

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