Mató a 50 personas y es conocida como la primera asesina en serie de la historia: tenía un método llamativo

Conocé todo sobre la historia de esta mujer que es una de las figuras más recordadas del siglo XIX

Belle Gunness fue una presunta asesina serial activa entre fines del siglo XIX y 1908.

Operaba desde su granja en La Porte, Indiana, donde se hallaron restos humanos enterrados. Utilizaba anuncios matrimoniales para atraer a hombres con dinero o bienes.

Varias de sus parejas y familiares murieron en circunstancias sospechosas. Un incendio en su casa dio lugar a la hipótesis de su muerte, nunca confirmada.

Las autoridades sospecharon que fingió su fallecimiento para escapar. El caso sigue siendo uno de los misterios criminales más inquietantes de la historia estadounidense.

Los crímenes que se le atribuyen no solo impactaron por la cantidad de víctimas, sino también por el método que, según los testimonios de la época, resultaba tan llamativo como estremecedor. Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en objeto de investigaciones, libros, documentales y ficciones que intentan separar el mito de la realidad.

Cuál es la historia de Belle Gunness, la asesina en serie que marcó la historia en Estados Unidos Belle Gunness El caso de Belle Gunness es uno de los más oscuros y perturbadores de la crónica policial estadounidense de comienzos del siglo XX.

Nacida en Noruega y radicada en Estados Unidos, Gunness fue señalada como responsable de una serie de asesinatos cometidos entre fines del siglo XIX y 1908, principalmente en su granja de La Porte, Indiana. Bajo la fachada de una mujer trabajadora y viuda en reiteradas ocasiones, utilizó anuncios matrimoniales para atraer a hombres solteros, muchos de ellos con ahorros o propiedades, que luego desaparecían sin dejar rastro.

La investigación tomó un giro decisivo en 1908, cuando un incendio destruyó su vivienda y en el lugar se hallaron restos humanos enterrados en el terreno. Si bien inicialmente se creyó que Belle Gunness había muerto en el fuego, el hallazgo de numerosos cadáveres y restos mutilados reveló una historia mucho más compleja. Las autoridades comenzaron a sospechar que la mujer había fingido su muerte para escapar, dejando atrás una escena destinada a confundir a los investigadores y cerrar el caso de forma prematura.