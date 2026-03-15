Las más destacadas: cuáles son las heroínas más poderosas que vimos en el cine de Marvel El Universo Cinematográfico de Marvel ha presentado a varias heroínas que han ganado protagonismo en las últimas fases de la franquicia. + Seguir en







Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio.

Durante más de una década, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha presentado a decenas de héroes con habilidades extraordinarias.

Varias heroínas han tomado un papel protagónico, destacando por niveles de poder que incluso superan a muchos de los Vengadores originales.

Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio.

Wanda posee la capacidad de manipular la realidad a través de la llamada 'magia del caos', una fuerza que le permite alterar la materia, influir en la mente de otros e incluso reescribir eventos a gran escala. Durante más de una década, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha presentado a decenas de héroes con habilidades extraordinarias. Sin embargo, en las fases más recientes de la franquicia.

Varias heroínas han tomado un papel protagónico, destacando por niveles de poder que incluso superan a muchos de los Vengadores originales.

Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio. Figuras destacadas incluyen a la poderosa Wanda Maximoff (Bruja Escarlata), la intergaláctica Capitana Marvel y la estratega Viuda Negra. Nuevas generaciones, como Ms. Marvel y Shuri, consolidan el futuro de la representación femenina.

heroinas Qué heroínas son las más poderosas de Marvel Heroínas Principales del UCM Wanda Maximoff (Bruja Escarlata): Considerada la más poderosa, con habilidades que superan a la mayoría de los hechiceros.

Considerada la más poderosa, con habilidades que superan a la mayoría de los hechiceros. Carol Danvers (Capitana Marvel) : Piloto convertida en heroína intergaláctica con fuerza y durabilidad sobrehumanas.

: Piloto convertida en heroína intergaláctica con fuerza y durabilidad sobrehumanas. Natasha Romanoff (Viuda Negra): Espía y Vengadora fundadora, clave por su liderazgo y sacrificio.

Espía y Vengadora fundadora, clave por su liderazgo y sacrificio. Kamala Khan (Ms. Marvel): La primera superheroína musulmana del UCM, destacada por su entusiasmo y poderes mágicos.

La primera superheroína musulmana del UCM, destacada por su entusiasmo y poderes mágicos. Shuri: Genio tecnológica y sucesora de Black Panther.

Genio tecnológica y sucesora de Black Panther. Valkiria: Guerrera asgardiana y líder de Nuevo Asgard.

Guerrera asgardiana y líder de Nuevo Asgard. Jennifer Walters (Hulka): Abogada con habilidades similares a Hulk. bruja escarlata Otras Heroínas Destacadas Gamora: Guerrera experta y miembro de los Guardianes de la Galaxia.

Guerrera experta y miembro de los Guardianes de la Galaxia. Monica Rambeau: Agente con energía fotónica mostrada en "The Marvels".

Agente con energía fotónica mostrada en "The Marvels". Jane Foster (Mighty Thor): Con poder sobre el Mjolnir.

Con poder sobre el Mjolnir. Kate Bishop: Heredera del manto de Hawkeye.

Heredera del manto de Hawkeye. Yelena Belova: La nueva Viuda Negra.

La nueva Viuda Negra. Wanda Maximoff / Scarlet Witch.

Entre todas ellas, una figura sobresale por encima del resto: Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch. Wanda posee la capacidad de manipular la realidad a través de la llamada 'magia del caos', una fuerza que le permite alterar la materia, influir en la mente de otros e incluso reescribir eventos a gran escala. Estas habilidades la colocan como una de las entidades más peligrosas y poderosas del universo Marvel.

Wanda Maximoff Scarlet Witch Marvel Studios