Lali Espósito y Peter Lanzani se mostraron juntos en una cena y alimentó rumores que están juntos de nuevo Los actores compartieron un momento especial con otros colegas y sus fans especularon con que vuelvan a aparecer en una ficción. + Seguir en







“Nada más fácil que armar este encuentro…”, bromeó el director, Javier Braier

Lali Espósito y Peter Lanzani volvieron a coincidir en una cena con amigos y los fanáticos, que crecieron con la televisión argentina de los 2000, enloquecieron y la nostalgia no pasó desapercibida en las redes. ¿Habrá un futuro juntos de nuevo?

El encuentro entre ambos se dio durante una reunión que organizó Javier Braier, director de casting y representante de actores, quien también tuvo la mesa llena de otros actores de renombre como Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic.

Sin embargo, la expareja de la pantalla chica y en la vida real se llevaron todas las miradas y los comentarios más efusivos, donde varios empezaron con las especulaciones de un posible trabajo juntos, rememorando aquellos momentos en Chiquititas y Casi Ángeles.

“Nada más fácil que armar este encuentro…”, bromeó el director dejando la ilusión que todos coincidan en un mismo proyecto a futuro ya que todos juntos nunca coincidieron en el mismo elenco de algunas tiras que interpretaron.

Lali Espósito Peter Lanzani Javier Braier Instagram Lali y Peter, fueron sin dudas una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, no solo por lo que demostraron en las tiras que compartieron, sino que, además, fueron pareja en la vida real y ambos forjaron a lo largo de los últimos años una linda y dulce amistad que dejaron en claro cada vez que se mostraron en público como el Cris Morena Day o incluso cuando el intérprete de Argentina 1985 la fue a ver a un recital en vivo.