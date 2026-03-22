IR A
IR A

Lali Espósito y Peter Lanzani se mostraron juntos en una cena y alimentó rumores que están juntos de nuevo

Los actores compartieron un momento especial con otros colegas y sus fans especularon con que vuelvan a aparecer en una ficción.

 “Nada más fácil que armar este encuentro…”

 “Nada más fácil que armar este encuentro…”, bromeó el director, Javier Braier

Lali Espósito y Peter Lanzani volvieron a coincidir en una cena con amigos y los fanáticos, que crecieron con la televisión argentina de los 2000, enloquecieron y la nostalgia no pasó desapercibida en las redes. ¿Habrá un futuro juntos de nuevo?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat no quieren a la prensa invitada.
Te puede interesar:

Pedro Rosemblat dio detalles de la boda con Lali Espósito: a quién no quieren en la fiesta

El encuentro entre ambos se dio durante una reunión que organizó Javier Braier, director de casting y representante de actores, quien también tuvo la mesa llena de otros actores de renombre como Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic.

Sin embargo, la expareja de la pantalla chica y en la vida real se llevaron todas las miradas y los comentarios más efusivos, donde varios empezaron con las especulaciones de un posible trabajo juntos, rememorando aquellos momentos en Chiquititas y Casi Ángeles.

“Nada más fácil que armar este encuentro…”, bromeó el director dejando la ilusión que todos coincidan en un mismo proyecto a futuro ya que todos juntos nunca coincidieron en el mismo elenco de algunas tiras que interpretaron.

Lali Espósito Peter Lanzani Javier Braier

Lali y Peter, fueron sin dudas una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, no solo por lo que demostraron en las tiras que compartieron, sino que, además, fueron pareja en la vida real y ambos forjaron a lo largo de los últimos años una linda y dulce amistad que dejaron en claro cada vez que se mostraron en público como el Cris Morena Day o incluso cuando el intérprete de Argentina 1985 la fue a ver a un recital en vivo.

Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha"

Después del revuelo que causó Lali Espósito cuando irrumpió en el streaming Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat, la cantante finalmente rompió el silencio sobre la boda: "Hay fecha", lanzó.

En una charla en un móvil de TV, la artista no reveló cómo fue que el conductor le pidió su mano, pero sí mostró el anillo que "es divino", según sus propias palabras.

Ante la insistencia del cronista, subrayó que va a mantener en privado el momento en que Pedro le pidió casamiento: "No lo voy a contar de ninguna manera. Menos en esta circunstancia que tengo un vinito encima, porque te cuento todo", bromeó

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

últimas noticias

play

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

Hace 20 minutos
River visita a Estudiantes de Río Cuarto.

River domina a Estudiantes de Río Cuarto pero no encuentra los caminos: empata 0-0 en Córdoba

Hace 39 minutos
La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Hace 40 minutos
Es el segundo apagón de la semana y el tercero en lo que va de marzo.

Los duros efectos del bloqueo: un nuevo apagón en Cuba afecta a diez millones de habitantes

Hace 55 minutos
Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. 

Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país

Hace 1 hora