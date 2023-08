Lali Espósito respondió a las críticas por su postura sobre Milei: "Podría no opinar"

Esto se dio luego de la victoria de Javier Milei con La Libertad Avanza en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Como la artista expuso su opinión en Twitter, recibió buenos y malos comentarios, ante esto, respondió.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, expresó.

Lali Redes sociales

Y agregó: “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Apuntó contra los que dicen que el “voto joven” fue por Milei e indicó: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’ pero no soy así así que, sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho. Eso opino. Igual tranqui que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

El tajante comentario de Lali contra Milei que revolucionó las redes

La cantante pop Lali Espósito publicó un mensaje en las redes sociales donde manifestó su opinión respecto a la victoria del libertario Javier Milei en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tuit Lali contra Milei Twitter

A través de la red social X, ex Twitter, la intérprete de Disciplina escribió: "Que peligroso. Que triste". El posteo fue realizado a las 23.08, pocos minutos después de que comenzaron a conocerse los primeros resultados de los comicios en Argentina.

La publicación generó la reacción instantánea de miles de usuarios que apoyaron su pensamiento: sumó más de 80 mil likes y fue compartida por más de 17 mil cuentas. Al mismo tiempo, recibió miles de críticas e insultos de seguidores del candidato de La Libertad Avanza.