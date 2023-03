Lali Espósito no cantará el himno en el partido de la Selección argentina: todos los detalles

Lali Espósito himno Final Mundial Qatar 2022 Argentina Francia Lali cantó el himno de una forma excelente aquel 18 de diciembre. Redes sociales

A través de una publicación vía Twitter, Lali Espósito no dejó lugar a la duda: "No canto el himno en el partido de esta semana". De esta manera, confirmó que ella no será la encargada de llevar adelante esa tarea y el público no se tomó para nada bien esta noticia, ya que la artista fue quien quedó para la historia en el estadio Lusail.