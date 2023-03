Lali Espósito: emoción y bromas al ser distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura

Embed

Luego de recibir el diploma, la cantante expresó su agradecimiento pero con su humor característico. "La primera ley que voy a impulsar... No entendía ella lo que le habían dado. Ser legisladora era lo que quería en mi carrera y llegó el día. Agarrensé ahora los pantalones ahora", bromeó ante la risa de todos los presentes.

Después, se puso seria y continuó narrando un poco de su historia de vida. "Cuando uno crece en mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible: lo que tenía alrededor era gente que trabajaba de lo que podía y no lo que podía", contó.

"Esto me excede, a mí me hizo la gente. Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias por la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”, agregó la artista.

Por último, antes de cantar dos de sus temas, Lali aprovechó para dejarle un mensaje a los jóvenes. “Pero lo más importante para mí es alentar a los niños y niñas de Buenos Aires y de toda la Argentina que a pesar de que nos va mal, tienen que trabajar por eso, a que luchen por sus sueños. Que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto”, completó.

La iniciativa por la cual se distinguió a Lali fue impulsada por algunas legisladoras de diversas bancadas el año pasado que aseguraron que “es uno de los personajes más queridos y admirados de Argentina". "A su corta edad logró construir una carrera digna de admiración, tanto en el plano musical como en el actoral. Con su música y actuación conquistó al público internacional, sin olvidar sus raíces ni perder la cercanía con su público”, sostuvieron.