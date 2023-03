Lali se consolida en Vélez como la reina del pop argentino

Pasadas las 21, con una puesta en escena de calibre internacional y con un look total black, Lali abrió el set list con Eclipse del álbum Libra para encender a las 45 mil personas presentes en el predio. Y es que para ser la primera mujer argentina en llenar un Vélez, hay que estar a la altura. Y la diva no decepcionó, no solo por su presencia en el escenario, su versatilidad vocal y la calidad de sus invitados, sino también por ser una encantadora de multitudes, por su refrescante sentido del humor y la energía de su presentación.