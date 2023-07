La voz de la calle, la nueva propuesta que llega a la pantalla de C5N

El ciclo propondrá acercarse a la audiencia tanto por redes sociales como con los móviles ubicados en distintos puntos del país. Además, presentará historias de vida que mostrarán otra cara de nuestro país.

La voz de la calle Redes sociales

Los fines de semana C5N ofrece distintas propuestas como Buena Tarde, Right Now, Argentina en vivo, Doctor C con Guillermo Capuya y Sobredosis de TV con la conducción de Juan Di Natale y la Negra Vernaci.

También hay otros ciclos destacados como Bien de Sábado, Última Conexión, Debate Abierto, Peronismo Para Todos y Duro de Domar, especial domingos.