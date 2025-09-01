La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento

El reality musical de Telefe atraviesa uno de sus momentos más complicados. A pocos días de comenzar las instancias finales en vivo, desde el canal de las pelotas buscan que los números impacten lo menos posible.

Aunque La Voz Argentina prometía ser uno de los realities más vistos del año y había una gran expectativa por el desembarco de Nicolás Occhiato junto a Luzu, lo cierto es que Telefe atraviesa duras críticas por diversas críticas en redes sociales y, sobre todo, una inesperada caída en el rating .

La conducción de Occhiato, que afronta su mayor desafío televisivo, quedó en el centro de la tormenta. Los televidentes apuntan contra la elección de temas musicales y la falta de popularidad de los artistas interpretados, algo que califican como “pesado de ver” . Esa reacción coincide con un desplome en la audiencia desde el arranque de los Playoffs: de los más de 12 puntos que solía alcanzar, pasó a promediar un solo dígito.

A veces se dice que “hay que mirar lo que dicen las redes”. Aunque no es un parámetro definitivo del público, sí es coincidente con la impresionante caída en el rating desde el comienzo de los playoffs. Más allá de los eventos futbolísticos, sin ellos también el programa cayó a números de solo un dígito.

La semana pasada encendió todas las alarmas: el martes marcó 9,95 puntos; el jueves cayó a 8,57 y el viernes cerró con apenas 9,09 . Si bien en algunos momentos alcanzó picos de dos dígitos, el promedio final preocupa, sobre todo, porque se trata del segundo programa más caro de la televisión argentina.

En este escenario, Guido Kaczka aprovechó la situación con Buenas Noches Familia en El Trece, que creció hasta promediar los 6 puntos y se consolidó como alternativa para quienes abandonaron el reality . En tanto, El Nueve mantiene su público fiel y Trato Hecho en América continúa sin convencer, siendo el más débil de la franja.

Para revertir la tendencia, Telefe decidió que desde esta noche La Voz Argentina salga al aire con una “previa” de quince minutos, a las 21:30, con la intención de captar audiencia más temprano y quitarle algunas décimas a la competencia.

Puertas adentro, la preocupación es grande. Según trascendió, la emisora busca “camuflar” la crisis con noticias secundarias, como las versiones sobre la continuidad de Santiago del Moro en el canal o las dudas en torno a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Nico Occhiato

El futuro del formato no está asegurado. Telefe, que atraviesa un proceso de venta, aún no confirmó si La Voz regresará el próximo año. Lo que sí está garantizado es un nuevo proyecto para Occhiato, con el objetivo de retenerlo como figura clave en la pantalla.

Pese a esta crisis puntual, el canal que dirige Darío Turovelsky mantiene un balance positivo: con millones de dólares facturados en publicidad y una temporada de Gran Hermano que recaudó casi 100 millones de dólares, Telefe ya se aseguró el liderazgo anual.

La incógnita ahora es si La Voz Argentina logrará recuperar terreno en el vivo de sus últimas galas o si quedará estancada en un dígito hasta el final.