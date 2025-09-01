IR A
IR A

La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento

El reality musical de Telefe atraviesa uno de sus momentos más complicados. A pocos días de comenzar las instancias finales en vivo, desde el canal de las pelotas buscan que los números impacten lo menos posible.

Ignacio Rodríguez
La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento
Redes sociales

Aunque La Voz Argentina prometía ser uno de los realities más vistos del año y había una gran expectativa por el desembarco de Nicolás Occhiato junto a Luzu, lo cierto es que Telefe atraviesa duras críticas por diversas críticas en redes sociales y, sobre todo, una inesperada caída en el rating.

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.
Te puede interesar:

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

La conducción de Occhiato, que afronta su mayor desafío televisivo, quedó en el centro de la tormenta. Los televidentes apuntan contra la elección de temas musicales y la falta de popularidad de los artistas interpretados, algo que califican como “pesado de ver”. Esa reacción coincide con un desplome en la audiencia desde el arranque de los Playoffs: de los más de 12 puntos que solía alcanzar, pasó a promediar un solo dígito.

A veces se dice que “hay que mirar lo que dicen las redes”. Aunque no es un parámetro definitivo del público, sí es coincidente con la impresionante caída en el rating desde el comienzo de los playoffs. Más allá de los eventos futbolísticos, sin ellos también el programa cayó a números de solo un dígito.

Playoffs en La Voz Argentina

La semana pasada encendió todas las alarmas: el martes marcó 9,95 puntos; el jueves cayó a 8,57 y el viernes cerró con apenas 9,09. Si bien en algunos momentos alcanzó picos de dos dígitos, el promedio final preocupa, sobre todo, porque se trata del segundo programa más caro de la televisión argentina.

En este escenario, Guido Kaczka aprovechó la situación con Buenas Noches Familia en El Trece, que creció hasta promediar los 6 puntos y se consolidó como alternativa para quienes abandonaron el reality. En tanto, El Nueve mantiene su público fiel y Trato Hecho en América continúa sin convencer, siendo el más débil de la franja.

Para revertir la tendencia, Telefe decidió que desde esta noche La Voz Argentina salga al aire con una “previa” de quince minutos, a las 21:30, con la intención de captar audiencia más temprano y quitarle algunas décimas a la competencia.

Puertas adentro, la preocupación es grande. Según trascendió, la emisora busca “camuflar” la crisis con noticias secundarias, como las versiones sobre la continuidad de Santiago del Moro en el canal o las dudas en torno a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Nico Occhiato

El futuro del formato no está asegurado. Telefe, que atraviesa un proceso de venta, aún no confirmó si La Voz regresará el próximo año. Lo que sí está garantizado es un nuevo proyecto para Occhiato, con el objetivo de retenerlo como figura clave en la pantalla.

Pese a esta crisis puntual, el canal que dirige Darío Turovelsky mantiene un balance positivo: con millones de dólares facturados en publicidad y una temporada de Gran Hermano que recaudó casi 100 millones de dólares, Telefe ya se aseguró el liderazgo anual.

La incógnita ahora es si La Voz Argentina logrará recuperar terreno en el vivo de sus últimas galas o si quedará estancada en un dígito hasta el final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si Trato Hecho no llega a los dos puntos de rating en octubre, lo sacan de la pantalla.

Amenazan con levantar del aire un programa que conduce un influencer: los motivos

Thiago Medina le respondió a Daniela Celis por sus encuentros con La Tana. 

Thiago Medina admitió su infidelidad y le respondió a Daniela Celis: "Sin hacer tanto teatro"

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Un expartipante se cansó de la fama y vuelve al lugar donde nació.

Gran Hermano: un exparticipante se cansó de los medios y tomará una drástica decisión

El músico contó una anécdota particular sobre una tumba de un desconocido.

La anécdota más increíble de Joaquín Levinton en un velatorio: "Era gratis y pasé."

Iara Lombardi interrumpió su presentación por unos segundo y Lali la alentó y luego la fue abrazar
play

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

últimas noticias

Colapinto se destacó en sus primeras nueve carreras en Williams.

El sentido mensaje de Williams para Colapinto, a un año de su debut en la Fórmula 1

Hace 21 minutos
Cerca de Mina Clavero, se encuentra este paraje ideal para descansar y descubrir la cultura cordobesa.

Viajar a Córdoba: el paraje que casi nadie conoce y es una de las joyas de la provincia

Hace 26 minutos
Rodrigo López aseguró que no asesinó a Candela Santa María y apuntó contra otro conocido.

Los últimos posteos en redes sociales del presunto asesino de la conductora de aplicación en La Matanza

Hace 30 minutos
Francos pronosticó que la elección nacional será distinta.

El Gobierno intentó minimizar la derrota electoral en Corrientes: "Era esperable"

Hace 35 minutos
Las excursiones náuticas parten desde el puerto local y requieren aproximadamente una hora de navegación para alcanzar la Isla Pingüino.

Turismo en Argentina: el destino secreto para ver pingüinos en la Patagonia

Hace 37 minutos