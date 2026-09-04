Cuáles son los 2 partidos liberados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026: día, horario y TV La programación de la máxima categoría confirmó las opciones gratuitas que se emitirán por fuera del abono pago. Por Agregar C5N en









Comienza la octava fecha y estos son los partidos liberados.

El fútbol argentino no se detiene y este fin de semana se disputará la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. La programación ya cuenta con días, horarios y autoridades arbitrales confirmadas para los encuentros que se llevarán a cabo entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, destacándose el cuadro de transmisiones que incluirá opciones fuera del Pack Fútbol.

Para los fanáticos de la disciplina, la grilla televisiva contará con dos partidos liberados que podrán sintonizarse en cable básico sin necesidad de contratar el pack premium de fútbol. De acuerdo con el esquema fijado por las autoridades de la categoría, estos cotejos sin costo adicional se programaron en los extremos de la jornada futbolera, ubicándose uno en el inicio del viernes y el restante como cierre de la actividad el lunes.

La presente competencia conserva el formato de competencias con las localías invertidas respecto al certamen previo, reuniendo a 30 participantes repartidos en dos zonas. Cada institución buscará sumar puntos clave tanto para el ingreso a los playoffs, a los que clasificarán los primeros ocho de cada grupo, como para la Tabla Anual y la tabla de promedios, instancias definitivas que resolverán las clasificaciones internacionales y las pérdidas de categoría.

Los partidos liberados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 La grilla de la octava jornada del Torneo Clausura 2026 confirmó los dos duelos que la audiencia podrá disfrutar sin abonar el servicio codificado en la televisión argentina. La apertura de la fecha gratuita tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 19 horas, cuando Belgrano reciba la visita de Huracán en un atractivo choque que contará con la transmisión oficial de la pantalla de ESPN para todo el país.

El segundo encuentro disponible por fuera del pack de fútbol se disputará en el inicio de la semana para dar cierre a la jornada deportiva. El lunes 7 de septiembre, también a partir de las 19 horas, Barracas Central se medirá frente a Argentinos en un duelo clave para la tabla de posiciones, choque que de igual manera se emitirá en vivo a través de la señal de ESPN mediante la grilla básica de cable.

Todos los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 Viernes 4 de septiembre 16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN / ESPN Premium)

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports) Sábado 5 de septiembre 13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium) Domingo 6 de septiembre 14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium) Lunes 7 de septiembre 19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN / ESPN Premium)

21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)