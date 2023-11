La sorpresiva renuncia de Yanina Latorre que afecta a América TV

Romina Uhrig Captura de pantalla

"Yo llego a mi casa a las once de la noche y lo doy todo. Es más, tengo la coreo y me falta poco. Tenemos un grupo que se llama salsa en trío. Ella me dice de ensayar en Devoto y voy. Yo le digo que el miércoles tenía cerrado lo del Polaco y no podía", explicó respecto a los tiempos.

Luego contó que, al estar lejos, tiene mucho tiempo de viaje y necesita salir con anticipación: “Ayer Romina no podía porque tenía que ir a un programa. Yo había contratado un profesor. Ella nos plantó, pero yo fui a ensayar. Ella pidió hoy que tenía que ir a un programa y que teníamos que ensayar 10.30 horas. Yo tengo que salir a las 8 de mi casa porque son dos horas de viaje".

Yanina Latorre Redes sociales

Fue entonces cuando contó su furia: “10.20 horas me avisa la coach, ni siquiera ella. La mandé bien a cagar. Yo no le dije que le iba a renunciar, es para que se entere ahora. Me avisó 10 minutos antes la coach que Romina no llegaba y que se sentía mal. Esta hija de puta me plantó. ¿Vos me estás cargando? Esto es una falta de respeto. Ella después me dice 'No te avisé, Yani, no quería que se armara un teléfono descompuesto. Sé que ustedes tienen que ensayar igual’".

Finalmente, anunció su renuncia en vivo y afectó a la participante que tiene que encontrar una reemplazante a contrareloj. ¿A quién llamarán?

Ángel de Brito destrozó a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Son dos basuras y no sirven para nada"

La separación de Marina Calabró con Martín Albrecht fue determinante para la pelea entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich porque la periodista quería mantener la primicia para LAM y el conductor de Socios del Espectáculo la filtró antes en su twitter personal y se generó una guerra interminable.

Ángel De Brito publicación contra Lussich y Pallares X (ex Twitter)

Pero De Brito adelantó lo que responderá al aire mediante un tuit: “Las lacras de Lussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América y ahora en El Trece. No sirven para nada”.