La sorprendente revelación sobre Hello Kitty que dejó sin palabras a sus fanáticos

El anuncio llegó de la mano Jill Koch, la vicepresidenta senior de marketing de Sanrio. Desde el equipo creador aseguraron que el personaje nació en Londres, pero que no es lo que todos pensaban.

Hello Kitty no es un gato: es una niña.

El equipo creador de Hello Kitty contó que "Hello Kitty no es un gato, sino una niña". La sorprendente revelación estuvo a cargo de la vicepresidenta senior de marketing y gestión de marca en Sanrio.