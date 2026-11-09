9 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad"

Luego de su llegada al país y de los actos protocolares del domingo, el Sumo Pontífice arrancó con su agenda social en el país con la visita a residentes y personas asistidas en la institución ubicada en la localidad de Claypole.

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El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione.

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La segunda jornada comenzó a las 9:15 con una visita a los operadores y personas asistidas en Claypole. Luego, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad"

En su discurso, recordó al fundador del lugar, San Luis Orione, quien trabajó durante muchos años confiando en la divina providencia para acoger a las personas más frágiles de la sociedad. Asimismo, reflexionó sobre tres ciudades bíblicas en las que Jesús "respiró el aire fresco y gratuito de la caridad": Belén, donde "se respira el amor a la vida"; Nazaret, donde se valora el trabajo y no se descarta a las personas; y Betania, un lugar que "ayuda a salir del individualismo". En este sentido, destacó el ejemplo de Marta a través del libro que escribió y el testimonio de Norma sobre cómo el cottolengo hace sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son.

El Santo Padre citó a su predecesor San Juan Pablo II para recordar que "el amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida", señalando que las personas con impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como "amigos de Jesús".

Dirigiéndose directamente a los residentes, afirmó con fuerza: "sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano". Además, subrayó que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades espirituales especiales".

Hacia el final de su alocución, expresó su anhelo para el país: "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión". También manifestó su deseo de que se fragüe una nueva generación de "santos de la caridad", recordando las palabras del Papa Francisco: "Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra".

Antes de concluir, hizo notar que en la capilla de la comunidad se encuentra la reliquia del corazón incorrupto de Don Orione, símbolo del profundo vínculo del sacerdote italiano con la tierra argentina.

Como cierre del encuentro, los residentes del Cottolengo Don Orione le entregaron al Santo Padre una réplica del mural "piedras descartadas", y todos los presentes rezaron juntos la oración del Padre Nuestro.

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