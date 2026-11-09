Visita del papa León XIV: qué es y cómo funciona el Cottolengo Don Orione

Ubicado en el partido de Almirante Brown, el predio de Claypole alberga una comunidad integral y el santuario con el corazón de San Luis Orione. Los detalles del espacio que recorrió León XIV en el conurbano bonaerense.

En el marco de su agenda oficial, el papa León XIV visitó este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione , ubicado en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. La institución, que cuenta con más de 90 años de trayectoria, es una de las referentes más destacadas de la Argentina en la atención, acompañamiento y alojamiento integral de personas con discapacidad.

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El establecimiento se encuentra ubicado en la avenida Lacaze al 3900, en Claypole, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Funciona como una microciudad integrada por calles internas, pabellones de residencia y áreas comunes.

Actualmente, el Cottolengo da cobijo y atención continua a más de 415 residentes con distintos tipos de discapacidad, en su mayoría intelectual. Cada uno recibe acompañamiento personalizado por parte de equipos profesionales de la salud y personal especializado, adaptado a sus necesidades asistenciales y de desarrollo diario.

Lejos de limitarse a la función asistencial o de alojamiento, la obra funciona bajo un modelo comunitario de inclusión y autonomía. Entre las principales propuestas terapéuticas y formativas que se desarrollan a diario, se destacan:

Rehabilitación y salud: Servicios médicos con abordaje interdisciplinario integral.

Talleres de arte y expresión: Propuestas de pintura, teatro, música y expresión corporal.

Huerta y cocina: Talleres orientados al aprendizaje práctico y el estímulo de la autonomía.

Educación y alfabetización: Espacios de formación laboral e inclusión escolar para adultos.

Recreación y deporte: Salidas de integración, celebraciones comunitarias y actividades físicas adaptadas.

La historia del Cottolengo: origen y el santuario con la reliquia de San Luis Orione

La historia de la sede de Claypole comenzó a escribirse el 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó la piedra fundamental en una zona por entonces de perfil eminentemente rural. Un año después, el 21 de mayo de 1936, la obra quedó inaugurada de forma oficial con sus primeros seis pabellones.

El término Cottolengo es un homenaje directo a San José Benito Cottolengo, sacerdote italiano que en 1832 fundó en Turín la primera casa de acogida para personas marginadas y con discapacidad.

El Cottolengo brinda apoyo integral a sus más de 400 residentes permanentes. C5N

Un punto neurálgico del predio es el Santuario Don Orione. Allí se conserva para veneración de los fieles el corazón de San Luis Orione, una reliquia que llegó de manera definitiva al predio el 29 de agosto de 2000 y convirtió al lugar en un centro de peregrinación de referencia para la comunidad católica argentina.

Cómo es por dentro el Cottolengo Don Orione

C5N visitó la institución que el Santo Padre recorrerá junto al obispo y a su director, Jorge Silanes, para anticipar los detalles del recorrido.

Con la nuestra estuvo en el instituto que plantea “seguir los pasos que realizará el Sumo Pontífice” en un sector históricamente postergado donde la visita promete ser un hecho histórico. Silanes será el encargado de recibir al Santo Padre en el Cottolengo Don Orione junto a toda la comunidad de servicio: trabajadores, profesionales, voluntarios y los propios residentes. Tanto quienes viven allí como los concurrentes de la escuela especial y del centro educativo terapéutico estarán presentes dentro y fuera del santuario para darle la bienvenida a León XIV.

El director explicó que los Papas suelen buscar encuentros con los sectores más vulnerables —pobres, personas con discapacidad, presos— para escucharlos de primera mano, en línea con un llamado evangélico. En esta ocasión, el Pontífice se acercará al Cottolengo de Claypole para compartir con las personas con discapacidad y con los trabajadores, dos de los grupos más golpeados por la política económica del actual Gobierno libertario.

Taller de tejido en el Cottolengo Don Orione. C5N

La preparación de la vista papal se inspira en la última encíclica del Pontífice, donde llama a toda la sociedad a involucrarse en la construcción de los muros de Jerusalén bajo Nehemías, en lugar de las Torres de Babel que se derrumbaron. “Todas las piedras, incluso las que parecen descartadas, pueden convertirse en piedras angulares. Con nuestra actividad sentimos que vamos en ese camino, es un aporte a la sociedad”, señalaron desde la institución.

El mensaje apunta directamente al universo de la discapacidad y funciona como un llamado de atención. “La visita del Papa nos deja, al final, la pregunta de qué sociedad queremos”, expresó el hermano Jorge. Una política entendida como ejercicio de poder o como herramienta al alcance de la comunidad.

Antes de llegar a la reliquia del corazón de Don Orione (traída en el año 2000), el Papa tiene previsto recorrer la institución, escuchar los testimonios de los residentes y recibir obsequios preparados por la comunidad. Será un encuentro en el que primero escuchará y luego dirigirá unas palabras. La bienvenida estará acompañada por un coro y artistas locales que le darán un marco especial a la jornada.

El día a día en el Cottolengo Don Orione

Silanes explicó a C5N que se trata de una institución enmarcada en la Ley 24.901, que brinda servicios de hogar y centro educativo terapéutico. Además, cuenta con una escuela destinada a jóvenes con necesidades educativas especiales. Allí conviven personas con distintos tipos de discapacidad, tanto físicas como mentales, distribuidas en 14 hogares.

En total, 410 residentes viven de manera permanente en el Cottolengo, donde participan de talleres, reciben alimentación y disfrutan de espacios de recreación acompañados por orientadores.

En cuanto a los medicamentos, el director de la institución, Jorge Silanes, advirtió que persisten serias dificultades en la entrega. Explicó que desde la ANDIS se había proyectado implementar un sistema de trazabilidad, pero la llegada no se concretó y terminó desarmando el esquema. “Estábamos en tratativas para presentar caso por caso y, si bien toda auditoría es necesaria, ahora no se sabe cómo seguirá con el nuevo secretario”, señaló.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad"

"Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna", expresó el papa León XIV al comparar el Pequeño Cottolengo Don Orione con las ciudades de Belén, Nazaret y Betania.

"Se respira aire de caridad"



León XIV le habla a los presentes en su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.



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"Los valores de la dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir de nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto a la apariencia física. Quisiera hay afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades", remarcó.

"En este momento tan particular quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país: que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad", señaló.