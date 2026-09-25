25 de septiembre de 2026 Inicio
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Vicente López, el municipio más seguro del Conurbano: tuvo la menor tasa de delitos en 2025

El informe contempla una amplia variedad de hechos delictivos, como homicidios y lesiones dolosas, robos, hurtos, estafas y situaciones vinculadas a estupefacientes.

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Nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito.

Nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito.

Vicente López se ubicó en 2025 como el municipio con la menor tasa total de delitos entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires. El distrito registró 1.765 hechos cada 100.000 habitantes, el valor más bajo de todo el conurbano.

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Detrás de Vicente López se ubicaron Merlo, con 1.946 delitos cada 100.000 habitantes; Hurlingham, con 1.951; y San Miguel, con 2.022. En tanto, el promedio de los 24 partidos del Gran Buenos Aires fue de 2.378 hechos cada 100.000 habitantes, más de 600 por encima de la tasa registrada en Vicente López.

El municipio destacó que desde el inicio de la gestión de la intendenta Soledad Martínez viene invirtiendo en nuevas herramientas tecnológicas.

El municipio destacó que desde el inicio de la gestión de la intendenta Soledad Martínez viene invirtiendo en nuevas herramientas tecnológicas.

El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación contempla una amplia variedad de hechos delictivos: delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, incluidas las amenazas; contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños; y delitos vinculados a estupefacientes.

Los datos del informe del Sistema Nacional de Información Criminal.

Los datos del informe del Sistema Nacional de Información Criminal.

El municipio informó que desde el inicio de la gestión de la intendenta Soledad Martínez viene invirtiendo en nuevas herramientas tecnológicas, equipamiento y capacidad operativa para combatir el delito. En ese período puso en funcionamiento la nueva central ESCUDO, desde donde se monitorean en tiempo real más de 2.600 cámaras; amplió el uso de inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia, incluido el sistema de detección de motochorros; incorporó nuevo equipamiento para la Patrulla Municipal, como las armas Byrna de munición no letal; y alcanzó los 204 Puntos Seguros distribuidos en todos los barrios del distrito.

Vicente López puso en funcionamiento la nueva central ESCUDO.

Vicente López puso en funcionamiento la nueva central ESCUDO.

Durante el último año, además, levantó el Muro Digital, un sistema que videovigila todos los accesos de Vicente López en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro mediante cámaras y lectoras de patentes. Esta tecnología permite detectar vehículos sospechosos o con pedidos de captura y seguir sus movimientos en tiempo real.

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